روسيا: من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة في برامج استخدام المياه بآسيا الوسطى

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، "إنه من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى " .



وأضاف باتروشيف، خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة ،اليوم الجمعة بموسكو: "يبدو أنه من المناسب تعزيز جداول أعمالنا البيئية بنشاط أكبر وتنسيق الجهود بشكل أوثق على المنصات الدولية"، لافتا إلى المحاولات المستمرة للدول الغربية للمشاركة في تنفيذ برامج استخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى.



وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: " أعتقد اعتقادا راسخا أن هذه المحاولات تمثل مشكلة لجميع بلدان آسيا الوسطى، فمن غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة واللاعبين غير الإقليميين الآخرين في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى".