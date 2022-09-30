بالتعاون مع جيلي.. Pony AI تطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة في أريزونا

أصبحت ولاية أريزونا ساحة لاختبار المركبات ذاتية القيادة، هذه المرة المطور التكنولوجي Pony AI هو أحدث شركة تطلق أسطولها في شوارع الولاية. غطت سيارات المطور المستقل أكثر من 9.3 مليون ميل من الأميال التجريبية والتشغيلية في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع وضع "بوني" خططًا لبدء اختبار سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل في أريزونا لكن مع وجود سائقين خلف عجلة القيادة في المرحلة الأولى.

تعاونت Pony AI مع كلية Pima Community وقريبا جدا ستفتح مركز تكنولوجيا السيارات والابتكار التابع لها في مدينة تةوكسون، علق جيمس بينغ ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pony.ai: "أصبحت توكسون مدينة رائدة في مجال الشركات الناشئة خلال فترة وجيزة خاصة تلك المتعلقة بمجال التكنولوجيا وتطوير المدن الذكية ، وتتحمس Pony.ai لتوسيع عملياتنا هناك".

كانت بوني للذكاء الاصطناعي، ومقرها في فريمونت ، تختبر سيارات التاكسي الآلي في كاليفورنيا لكنها فقدت ترخيصها لاختبار السيارات في الولاية بعد حادث بسيط في أكتوبر العام الماضي.

على جانب آخر، كشفت Pony AI هذا الأسبوع أنها تعمل مع مختبر شركة SAIC AI الصيني لتطوير أسطول من سيارات الأجرة المستقلة من المستوى الرابع استنادًا إلى سيارة الكروس أوفر Marvel R من SAIC. كشفت الشركتان عن تقديم مفهوم جديد للسيارات ذات عجلة قيادة قابلة للطي ويتضمن 17 مستشعرًا متكاملًا في كل جوانب السيارة وذلك بهدف رسم صور محيطية كاملة 360 درجة.

الهدف النهائي لشركة بوني هو إنتاج سيارات تعمل بالأجرة من المستوى 4 ذاتية القيادة بالكامل مع التصميم الداخلي والخارجي الأمثل للقيادة الذاتية. قال دانغ شيانغ ، المدير العام لمختبر الذكاء الاصطناعي في SAIC: "يتمتع مختبر الذكاء الاصطناعي في SAIC بنقاط قوة تقنية متطورة للغاية فيما يتعلق بتكنولوجيا القيادة الذاتية ، وتطوير المركبات ، وقمرة القيادة الذكية، وبالفعل نحن نعمل الآن على التاكسي الروبوت".

تتعاون Pony AI أيضًا مع شركة Geely الشركة الأم المالكة لـ فولفو لإطلاق أسطول مستقل من التاكسي الآلي في سوتشو ، الصين. سيعتمد الروبوت الآلي نفسه على إحدى سيارات جيلي السيدان. ستستخدم الشركة منصة Cao Cao الخاصة بشركة جيلي للتصنيع.