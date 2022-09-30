تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة باللون الأوف وايت مما جعل متابعيها يشبهونها ب العروس، حيث اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.

تزينت أسما شريف منير ببعض للإكسسوارات ورالمجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الغير مبالغ فيها.