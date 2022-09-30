عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بين الكاجوال والكلاسيك .. 10 صور تكشف أناقة ريم مصطفى | شاهد

txt

بنطلون مقطع.. ليلي علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في إيطاليا|شاهد

txt

بفستان ملفت … نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

txt

رغم زيادة وزنها.. إنجي وجدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تألقت أسما شريف منير في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة باللون الأوف وايت مما جعل متابعيها يشبهونها ب العروس، حيث اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.

تزينت أسما شريف منير ببعض للإكسسوارات ورالمجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الغير مبالغ فيها.

 

أسما شريف منير أبنه أسماء شريف منير إطلالات أسما شريف منير الفنانة أسما شريف منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

موضوعات متعلقة

بين الكاجوال والكلاسيك .. 10 صور تكشف أناقة ريم مصطفى | شاهد

بنطلون مقطع.. ليلي علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في إيطاليا|شاهد

بفستان ملفت … نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| طبيب يحذر من حواوشي الشارع...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة

رغم زيادة وزنها.. إنجي وجدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

معاد استخدامه.. زيت منتشر في المطاعم يسبب الموت.. احذر منه

بالأزرق ... شاهد إطلالة رضوى الشربيني في حفل عيد ميلادها

زوجة ماجد المصري تتألق بفستان أبيض.. صور

ترشيحاتنا

لبنان.. انفجار في خزانات الوقود ببلدة مزبود

الحسم غدًا .. خلافات اتحاد الكرة ووزارة الرياضة تؤجل مباريات الدوري التونسي

الإفتاء: ليس بدعة .. الطريقة الشرعية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

صرف معاشات أكتوبر غدًا من الـ ATM

الخارجية تدين التفجير الإرهابي لـ مركز تربوي في كابول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

بين الكاجوال والكلاسيك .. 10 صور تكشف أناقة ريم مصطفى | شاهد

تنافس في الشياكة .. نجمات يتألقن بـ الأسود | شاهد

بفستان مزين بالورود.. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الجذابة | شاهد

فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

الدراسة بكرة.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن 6 ابتدائي والغياب بالمدارس

تم سجنه 3 سنوات.. لأول مرة حاتم فهمي يتحدث عن سر غيابه بعد نجاح أغنية "مش من حقك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ