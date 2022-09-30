بين الكاجوال والكلاسيك .. 10 صور تكشف أناقة ريم مصطفى | شاهد

تصدرت الفنانة ريم مصطفى مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد من نجمات الوطن العربي اللاتي تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها.



تعتبر ريم مصطفى من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار حول إطلالتها سواء الكاجوال أو الكلاسيك مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في إختيار الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



تحرص ريم مصطفى دائما عند حضورها المناسبات الرسمية او في الحياة اليومية أن تظهر بالفساتين المميزة سواء الكاجوال أو الكلاسيك.



تحرص ريم مصطفى على ارتداء التصميمات التي تبرز رشاقتها و قوامها المثالي، بالإضافة إلي ذلك تعتمد التصميمات المصنوعة من الأقمشة الراقية و الألوان المتناسقة مع لون بشرتها أيضا و التي تزيد من جاذبيتها.



تفضل ريم مصطفى دائما التنوع و التجديد وعدم تكرار التصميمات التي ارتدتها من قبل، تقوم بتنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريم مصطفى على تسريحات الشعر، وصيحات المكياج الهادئة ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمال ملامحها.



ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى