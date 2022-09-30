مكافحة الإدمان: سوهاج الأعلى في تعاطي المواد المخدرة يليها الإسكندرية والقاهرة

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن محافظة سوهاج تتصدر قائمة نسبة التعاطي في مصر، مضيفا انه يليها الإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وأضاف عمرو عثمان، في لقاء عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن نعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، حيث وصل عدد مراكز العلاج إلى 28 مركز على مستوى 17 محافظة.



سيتم افتتاح مركزين علاجيين الفترة المقبلة في قناة والجيزة



وتابع الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحشيش والترامادول هى أكثر انواع المخدرات انتشارا، لافتا إلى أن سيتم افتتاح مركزين علاجيين الفترة المقبلة في قناة والجيزة.



