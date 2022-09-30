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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الإدمان: سوهاج الأعلى في تعاطي المواد المخدرة يليها الإسكندرية والقاهرة

الإدمان
الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن محافظة سوهاج تتصدر قائمة نسبة التعاطي في مصر، مضيفا انه يليها الإسكندرية والقاهرة الكبرى.

 

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على رأسها "الشابو".. عمرو عثمان: 17% من المدمنين يتعاطون المواد التخليقية

وأضاف عمرو عثمان، في لقاء عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن نعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، حيث وصل عدد مراكز العلاج إلى 28 مركز على مستوى 17 محافظة.
 

سيتم افتتاح مركزين علاجيين الفترة المقبلة في قناة والجيزة


وتابع الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحشيش والترامادول هى أكثر انواع المخدرات انتشارا، لافتا إلى أن سيتم افتتاح مركزين علاجيين الفترة المقبلة في قناة والجيزة.


 

عمرو عثمان التضامن علاج الإدمان التعاطى وزيرة التضامن

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