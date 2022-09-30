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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخالف القانون الدولي..أول رد من بايدن على ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا

أول رد من بايدن على
أول رد من بايدن على إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم 4 مناطق أوكرانية، لافتا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال بايدن في بيان إن أمريكا "دين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة.. روسيا تنتهك القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وشدد على أن بلاده "ستحترم دائما دود أوكرانيا المعترف بها دوليا.. وسنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.. بما في ذلك عبر المساعدة العسكرية الإضافية بقيمة 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية 

يأتي بيان الرئيس جو بايدن، ردا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وقال بوتين إن الناس "حددوا خياراتهم في الاستفتاءات التي جرت في مناطق بأوكرانيا".

ووقع الرئيس الروسي، وقادة دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكد بوتين أن الغرب لم يتوقع أن معظم دول العالم ستختار التعاون مع روسيا، رغم العقوبات المفروضة عليها.

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ولفت إلى أنه عد الحرب العالمية الثانية، تمكنت الولايات المتحدة من فرض سلطة الدولار على العالم.

وتابع بوتين "القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم "، مضيفا "المستقبل هو للقتال من أجل شعبنا ومن أجل روسيا".

كما دانت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا وإسرائيل، بشكل منفصل، الخطوة الروسية بضم 4 مناطق أوكرانية، عقب استفتاءات أجريت الأسبوع الماضي.

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