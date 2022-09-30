بـ مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ .. حملة لنظافة النيل في أسوان |صور

إنطلقت بمدينة أسوان أكبر حملة لنظافة النيل، وذلك ضمن الأنشطة التحضيرية لمبادرة “ بلدنا تستضيف قمة المناخ ” كوب 27 ".

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ومنسق المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، أن الحملة شملت عدة قطاعات بنهر النيل بمدينة أسوان حيث استهدفت تطهير مجرى نهر النيل، من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، فى إطار الحفاظ على التوازن البيئى المطلوب.

مظاهرة شبابية بيئية تنموية محبة لمصر

حملة لنظافة النيل بأسوان

وأشار إلى أن انطلاق الحملة كان بمثابة مظاهرة شبابية بيئية تنموية محبة لمصر حيث تم تعبئة الشباب المشاركين وتسليمهم أدوات النظافة والتجميع والتعبئة والنقل واستمر العمل لعدة ساعات تم خلالها تجميع عشرات من الأطنان من المخلفات والاجسام الغريبة من النيل سواء بلاستيك أو نباتات مائية.

وتابع المنسق العام للمنصة المحلية بأسوان بأن الحملة يأتى تنفيذها ضمن أكبر حملة انطلقت على مستوى الجمهورية، استهدفت الحفاظ وحماية النيل.

وقد شارك فى الحملة ممثلى وزارات الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة الهلال الأحمر والبنك التجارى الدولى ومؤسسة شباب بيحب مصر والاتحاد النوعى للبيئة بأسوان.

مسابقة المشروعات الريادية الخضراء الذكية

حملة لنظافة النيل بأسوان

وكانت قد أعلنت جامعة أسوان عن إطلاق المسابقة الثالثة لريادة الأعمال تحت عنوان "مسابقة المشروعات الريادية الخضراء الذكية فرصة لمواجهة التغيرات المناخية".

وينفذ المسابقة نادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكاتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بالجامعة.

وقد أكد الدكتور محمد عبد العزيز مهلل أنه من أهم شروط المسابقة هى: " تقسم المسابقة إلى قسمين الأول للأفراد والثاني للفرق، وأن الفرق المشاركة يجب أن تكون متنوعة التخصصات من طلاب أو خريجين الجامعة مندمجين أو مستقلين ومن تخصصات متعددة، ويقدم المتسابقون (الأفراد والفرق) مشروعاتهم الريادية على الرابط المرفق، على أن يتم تلقي الطلبات للمشاركة وتقديم الأعمال فى الفترة من 28 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2022.

وقال نائب رئيس جامعة أسوان بأنه بعد التقديم الأولى يقدم المتسابقون مشاريعهم وفق النموذج الذي سيرسل لهم

وتتم العروض والتحكيم والتصفيات خلال شهر أكتوبر.

ويتم اعلان الفائزين خلال أول نوفمبر، ويشارك في تحكيم المسابقة محكمين وخبراء من داخل وخارج الجامعة.