مايكروسوفت تحذر العاملين في مجال التكنولوجيا من وظائف وهمية على لينكد إن

حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات من قيام عدد من مجموعات الهاكرز المنظمة التي تقوم باستخدام برامج مفتوحة المصدر للإعلان عن وظائف وهمية، وكذلك عروض عمل غير موجودة لخداع المطورين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا المؤسسات للسيطرة على البيانات الخاصة بهم وتسريبها، وكذلك تدمير الأجهزة المخترقة.

وكشفت مايكروسوفت عن أنه يتم أيضا استهداف المستخدمين من خلال تطبيقات لينكد إن وواتساب، وذلك لمشاركة البرامج الضارة ونشرها إلى أكبر عدد ممكن الضحايا، حيث أكد فريق الأمان في لينكد إن التابع لمايكروسوفت أن هؤلاء الهاكرز ينشئون ملفات تعريف مزيفة لانتحال شخصية موظفين من الشركات في قطاعات التكنولوجيا.

وبحسب موقع ZDNet فإن مايكروسوفت قالت إن الهاكرز يستخدمون برامج مفتوحة المصدر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي زائفة لخداع مهندسي البرمجيات وموظفي دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال عروض عمل مزيفة تؤدي في الواقع إلى هجمات برمجيات خبيثة.



كما حذرت السلطات الأمريكية الشركات الأمريكية والأوروبية من توخي الحذر من متعاقدي تكنولوجيا المعلومات الذين يتقدمون لوظائف الدعم والمطورين العام الماضي.

وزعمت مايكروسوفت أن الهاكرز تابعين لعدد من الدول، حيث استهدفوا الموظفين في وسائل الإعلام والدفاع والفضاء وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وروسيا.

ولاحظ موظفو مايكروسوفت أن الهاكرز يحاولون إجبار موظفى التكنولوجيا على تثبيت برامج تبدو عادية أو فتح مستندات معينة ولكنها في الحقيقة تحتوي على وحدات ماكرو خبيثة، كما تم تنفيذ هجمات مستهدفة ضد الباحثين الأمنيين عبر تويتر ولينكد إن.

وتقول مايكروسوفت بأن مجموعة الهاكرز تسمى ZINC حيث تنخرط المجموعة في التجسس ، وسرقة البيانات ، واختراق منصات تبادل العملات المشفرة والأنظمة المصرفية.

كما تم توجيه الأهداف من لينكد إن إلى واتساب لمشاركة البرامج الضارة ، وشملت موظفي دعم تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في شركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، كما تستخدم مجموعة الهاكرز عدد من مواقع التواصل الأخرى .