عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تحذر العاملين في مجال التكنولوجيا من وظائف وهمية على لينكد إن

مايكروسوفت تحذر العاملين
مايكروسوفت تحذر العاملين في مجال التكنولوجيا من وظائف وهمية

حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات من قيام عدد من مجموعات الهاكرز المنظمة التي تقوم  باستخدام برامج مفتوحة المصدر للإعلان عن وظائف وهمية، وكذلك عروض عمل غير موجودة لخداع المطورين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا المؤسسات للسيطرة على البيانات الخاصة بهم وتسريبها، وكذلك تدمير الأجهزة المخترقة. 

 

 وكشفت مايكروسوفت عن أنه يتم أيضا استهداف المستخدمين من خلال تطبيقات لينكد إن وواتساب، وذلك لمشاركة البرامج الضارة  ونشرها إلى أكبر عدد ممكن الضحايا، حيث أكد فريق الأمان في لينكد إن التابع لمايكروسوفت أن هؤلاء الهاكرز ينشئون ملفات تعريف مزيفة لانتحال شخصية موظفين من الشركات في قطاعات التكنولوجيا. 

تحذير هام وعاجل من مايكروسوفت.. حدثوا نظام ويندوز فورا

مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق نظام Windows 12

وبحسب موقع ZDNet فإن مايكروسوفت قالت إن الهاكرز يستخدمون برامج مفتوحة المصدر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي زائفة لخداع مهندسي البرمجيات وموظفي دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال عروض عمل مزيفة تؤدي في الواقع إلى هجمات برمجيات خبيثة.
 

كما حذرت السلطات الأمريكية الشركات الأمريكية والأوروبية من توخي الحذر من متعاقدي تكنولوجيا المعلومات الذين يتقدمون لوظائف الدعم والمطورين العام الماضي.

 

وزعمت مايكروسوفت أن الهاكرز تابعين لعدد من الدول، حيث استهدفوا الموظفين في وسائل الإعلام والدفاع والفضاء وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وروسيا. 

 

ولاحظ موظفو مايكروسوفت أن الهاكرز يحاولون إجبار موظفى التكنولوجيا على تثبيت برامج تبدو عادية أو فتح مستندات معينة ولكنها في الحقيقة تحتوي على وحدات ماكرو خبيثة، كما تم تنفيذ هجمات مستهدفة ضد الباحثين الأمنيين عبر تويتر ولينكد إن. 

 

وتقول مايكروسوفت بأن مجموعة الهاكرز تسمى ZINC  حيث تنخرط المجموعة في التجسس ، وسرقة البيانات ، واختراق منصات تبادل العملات المشفرة والأنظمة المصرفية. 

 

كما تم توجيه الأهداف من لينكد إن إلى واتساب لمشاركة البرامج الضارة ، وشملت موظفي دعم تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في شركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، كما تستخدم مجموعة الهاكرز عدد من مواقع التواصل الأخرى . 

 

 

 

 

مايكروسوفت مجموعات الهاكرز المنظمة وظائف وهمية مجال تكنولوجيا المعلومات لينكد ان واتساب البرامج الضارة برامج مفتوحة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

احتفالية ضخمة بموسكو لضم مناطق أوكرانية.. ورد فعل جنوني بعد ظهور بوتين

يوم تفوق المهندس المدني.. الحكومة في المقدمة والأوائل يزيِّنُون الاحتفالية|40 صورة وفيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حبس وغرامة 50 ألف جنيه | احذر الاتجار بالبشر

امتناعها عن تسلم الإعلان الأبرز|حالات يحصل فيها الزوج على موافقة زوجته الأولى بالتعدد

المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

بـ المجوهرات .. ظهور لافت لـ مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا.. وفاء مكي تتحدث عن اسرارا فى حياتها وتبكى على الهواء

الغرب يحاول تدميرنا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لـ روسيا | فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ