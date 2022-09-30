جامعة القاهرة في أسبوع| الخشت يشيد بأداء الكليات تعليميًا وبحثيًّا.. انتهاء الاستعدادات لاستقبال 260 ألف طالب.. وبدء الدراسة من اليوم الأول

الخشت يوجه بإعلان الجداول الدراسية والاندماج على منصة Thinqi

رئيس الجامعة يلتقي بالطلاب خلال جولته اليوم

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.

عقد مجلس جامعة القاهرة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية واستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

واستهل مجلس جامعة القاهرة اجتماعه بالوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر إلى عمداء الكليات على الأداء المتميز خلال العام الدارسي الماضي على كافة المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب في جميع الكليات.

واستعرض مجلس الجامعة، خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أشاد فيه بجهود الجامعة في التعاون الإيجابي والبناء المبذول في دعم مبادرة أشبال مصر الرقمية والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أشاد الوزير بإنجاز مهمة أداء الاختبارات بجودة عالية وفي وقت قصير بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني وإجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الانتهاء من اللمسات الأخيرة للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل، وإعلان الجداول، وبدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والاندماج في منصة Thinqi بعد النجاح الذي حققته الجامعة في منصة بلاك بورد وجورميه، مشددا على كافة الكليات في استخدام وتوظيف أجهزة التابلت في عمليات التحول الرقمي والتعليم والبحث العلمي والإدارة والتفاعل مع بنك المعرفة، وإضافة سؤال حل المشكلات وتدريب الطلاب عليه خاصة مع الكليات النظرية وذلك إلى جانب البابل شيت.

كما شدد الدكتور الخشت، على ضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة البنود والجوانب المتعلقة بالدراسة بشكل فوري والمتابعة المستمرة لها، والتواصل المباشر والفوري بين الإدارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستنظم حفل تخرج أوائل الكليات بقاعة الاحتفالات الكبرى، وتنظيم حفلات التخرج لدفعات الكليات تحت الإدارة الكاملة للكلية ووفقًا للتقاليد الجامعية العريقة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تعديل عدد من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، كما وافق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وكلياتها وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل اللائحة الأساسية والمالية لصندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إطار تحسين وضبط جودة الخدمة الطبية.

على الجانب الآخر، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعي والكليات؛ للوقوف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والتأكد من انتهاء الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.

واطمأن الدكتور الخشت، على انتهاء الكليات من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي شملت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وتزيين الحدائق، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات، وما تم من تركيب مطبات صناعية خاصة في التقاطعات وقُرب ممرات المشاة بالحرم الجامعي.

وتفقد الدكتور الخشت، خلال الجولة، كليات الحقوق، والآداب، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والآثار، وذلك بحضور عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأمناء الكليات ومديرو الإدارات التابعة.

والتقى الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، بعدد من الطلاب الجدد ووجه لهم بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما استمع الدكتور محمد الخشت إلى شكاوى الطلاب والتي استجاب لها وأصدر تعليماته الفورية بحلها فورا.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، بضرورة مراجعة كل المنشآت للتأكد من جاهزيتها، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.