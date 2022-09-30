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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة : إيفاد بعثة إلى كندا لتجديد واستخراج بطاقات شخصية لـ1700 مصري

وزيرة الهجرة خلال
وزيرة الهجرة خلال لقائها مع أحد رموز الجالية المصرية في كندا

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ميلاد نيكولا أحد رموز الجالية المصرية في كندا، في إطار التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتعرف على احتياجات ومتطلبات المصريين في مختلف دول العالم.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ميلاد نيكولا، مثنية على جهوده ورموز الجالية المصرية بكندا، تجاه مواطنينا هناك، فضلا عن دوره البارز داخل المجتمع الكندي، وحرصه الدائم على الارتباط ببلده مصر.

وبعثت وزيرة الهجرة تحياتها للجالية المصرية في كندا، مؤكدة أنه جارٍ العمل على مخرجات الاجتماع الذي جمعها بأعضاء ورموز الجالية، عبر تطبيق زووم، ومن بينها حصر الجالية الأسماء الراغبة في تجديد أو استخراج بطاقات الرقم القومي ووصل عددهم 1700 شخصا حتى الآن، تمهيدا لإيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على المواطنين.

من ناحيته أعرب ميلاد نيكولا عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكدا لها استعداده للتعاون والتنسيق في إطار خدمة الجالية المصرية في كندا، مقترحا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تخص الجالية، ومن بينها إيجاد سبل للتيسير على مواطنينا في كندا، فيما يتعلق بإجراءات إرسال طلبات التجنيد إلى مكتب التجنيد في واشنطن.

كما استعرض ميلاد نيكولا أفكاره الخاصة بدعوة برلمانيين كنديين لزيارة البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة، لبحث أطر التعاون المشتركة، والتعرف على إنجازات وتحديات الدولة المصرية خلال تلك المرحلة الهامة، مشيرا أن ذلك سيعود بالنفع لصالح الجالية المصرية بكندا.

وقالت وزيرة الهجرة إنه في إطار التيسير على مواطنينا بكندا خلال إرسال طلبات التجنيد من السفارة أو القنصلية المصرية بكندا إلى مكتب التجنيد في واشنطن، سنعمل بالتنسيق والتعاون مع سفارتنا على إيجاد سبل لإسراع عملية إرسال الطلبات بالشكل الذي يحقق إنجاز أسرع لطلبات التجنيد، داعية جموع المصريين بالخارج لمتابعة الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشر عليها الكتيبات الخاصة بتجنيد المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وتعمل وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية على توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وكان أحد نتائج هذه الجهود، إتاحة تخفيض للاسر المصرية بالخارج على تذاكر الطيران الخاصة بشركة مصر للطيران، يصل إلى 25% على تذكرة الزوجة، و 33% على تذكرة طيران الأطفال بحد أقصى طفلين، مع زيادة سنهم من 10 سنوات إلى 15 سنة، هذا بجانب إتاحة تخفيض 20% على تذاكر طيران الطلبة المصريين الدارسين بالصين على خطوط مصر للطيران، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

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