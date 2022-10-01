دمياط بتفرح المحافظات| اطلب حلاوة المولد توصلك لحد باب بيتك

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دمياط بتفرح المحافظات.. حلاوة المولد هتوصلك لحد باب بيتك، هذا العام الاحتفال بالمولد النبوى يختلف عن الأعوام الماضية، فهذا العام قام أصحاب مصانع ومحال الحلويات بدمياط، بتوفير خدمة الديليفري للمحافظات الأخرى، ففي الماضى كان المواطن المصري بمختلف محافظات مصر يأتى إلى محافظة دمياط لشراء الحلوى الدمياطى خصيصا من دمياط، ويتحمل عناء السفر، إلا أنه هذا العام تم توفير خدمة التوصيل لباقي المحافظات في نفس اليوم.

دمياط بلد الحلويات

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلويات، فدمياط هى فعلا بلد الحلويات والمشبك، حتى أصبحت الحلوى الدمياطي أهم ما يميز محافظة دمياط، لتميز صناعتها لحرفية ومهنية الصانع الدمياطي الذي أعطاها مذاقا خاصا تنفرد به عن باقي صناعات الحلويات في مصر.

أعلنت محلات بيع حلوى مولد النبوى بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حالة الطوارئ داخل المصانع ومحال بيع الحلويات منذ ما يقرب من أسبوعين، وشهد هذا الأسبوع إقبالا كبيرا على المحال لشراء الحلوى الدمياطى.

الاسعار تبدأ من ٤٠ جنيها وتصل إلى ألف جنيه

يقول فوزى قنديل، إنه اعتاد كل عام شراء الحلوى الدمياطى والتهادى بينه وبين أصدقائه وأسرته، فمعروف أن دمياط تحرص على ما يسمى المواسم، والمقصود بالمواسم هى الأعياد والمناسبات العامة، ويحرص الدمايطة على شراء الحلويات والتهادى فيما بينهم.

وأشار إلى أن الأسعار هذا العام متفاوتة، فهناك سعر لعلبة حلوى المولد يبدأ من ٤٠ جنيها، ويصل إلى ألف جنيه على حسب الأنواع التى تباع بعلبة الحلوى.

وأوضح أن هناك تنافسا شديدا بين أصحاب المصانع ومحال بيع الحلوى في جودة المنتج الذي يقدم وسعره أيضا.

خدمة التوصيل لباب البيت للمحافظات

يقول محمد حرب، صاحب محل لبيع حلوى المولد، إنهم بدأوا فى ابتكار أصناف جديدة بخامات أقل تكلفة ومتواجدة فى السوق المصرية، وهناك علبة حلوى المولد الاقتصادية والتى يبدأ سعرها من ٤٠ جنيها وتصل إلى ٥٠٠ جنيه، وهناك أسعار متفاوتة لحلوى المولد حسب قدرة المواطن المادية على الشراء وحسب الأذواق، فالأسعار متفاوتة.

وأوضح أن العروسة والحصان وهما مطلوبان لتقديمهما كهدايا للأطفال، يبدأ سعر الواحدة منهما من ١٠ جنيهات ويصل إلى ٣٠٠ جنيه.

وأضاف أنه تم توفير خدمة التوصيل إلى باقي محافظات الجمهورية، بمعنى أنه أصبح من السهل أن يطلب المواطن المصري أون لاين ما يريد من الحلوى الدمياطى ويتم شحنها وتوصيلها لأى محافظة في خلال اليوم.

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