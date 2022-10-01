عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط بتفرح المحافظات| اطلب حلاوة المولد توصلك لحد باب بيتك

حلوى المولد
حلوى المولد

لينك

دمياط بتفرح المحافظات.. حلاوة المولد هتوصلك لحد باب بيتك، هذا العام الاحتفال بالمولد النبوى يختلف عن الأعوام الماضية، فهذا العام قام أصحاب مصانع ومحال الحلويات بدمياط، بتوفير خدمة الديليفري للمحافظات الأخرى، ففي الماضى كان المواطن المصري بمختلف محافظات مصر يأتى إلى محافظة دمياط لشراء الحلوى الدمياطى خصيصا من دمياط، ويتحمل عناء السفر، إلا أنه هذا العام تم توفير خدمة التوصيل لباقي المحافظات في نفس اليوم.

دمياط بلد الحلويات 

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلويات، فدمياط هى فعلا بلد الحلويات والمشبك، حتى أصبحت الحلوى الدمياطي أهم ما يميز  محافظة دمياط، لتميز صناعتها لحرفية ومهنية الصانع الدمياطي الذي أعطاها مذاقا خاصا تنفرد به عن باقي صناعات الحلويات في مصر.

أعلنت محلات بيع حلوى مولد النبوى بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حالة الطوارئ داخل المصانع ومحال بيع الحلويات منذ ما يقرب من أسبوعين، وشهد هذا الأسبوع إقبالا كبيرا  على المحال لشراء الحلوى الدمياطى.

الاسعار تبدأ من ٤٠ جنيها وتصل إلى ألف جنيه

يقول فوزى قنديل، إنه اعتاد كل عام شراء الحلوى الدمياطى والتهادى بينه وبين أصدقائه وأسرته، فمعروف أن دمياط تحرص على ما يسمى المواسم، والمقصود بالمواسم هى الأعياد والمناسبات العامة، ويحرص الدمايطة على شراء الحلويات والتهادى فيما بينهم.

وأشار إلى أن الأسعار هذا العام متفاوتة، فهناك سعر لعلبة حلوى المولد يبدأ من ٤٠ جنيها، ويصل إلى ألف جنيه على حسب الأنواع التى تباع بعلبة الحلوى.

وأوضح أن هناك تنافسا شديدا بين أصحاب المصانع ومحال بيع الحلوى في جودة المنتج الذي يقدم وسعره أيضا.

خدمة التوصيل لباب البيت للمحافظات

يقول محمد حرب، صاحب محل لبيع حلوى المولد، إنهم بدأوا  فى ابتكار أصناف جديدة بخامات أقل تكلفة ومتواجدة فى السوق المصرية، وهناك علبة حلوى المولد الاقتصادية والتى يبدأ سعرها من ٤٠ جنيها وتصل إلى ٥٠٠ جنيه، وهناك أسعار متفاوتة لحلوى المولد حسب قدرة المواطن المادية على الشراء وحسب الأذواق، فالأسعار متفاوتة.

وأوضح أن العروسة والحصان وهما مطلوبان لتقديمهما كهدايا للأطفال، يبدأ سعر الواحدة منهما من ١٠ جنيهات ويصل إلى ٣٠٠ جنيه.

وأضاف أنه تم توفير خدمة التوصيل إلى باقي محافظات الجمهورية، بمعنى أنه أصبح من السهل أن يطلب المواطن المصري أون لاين ما يريد من الحلوى الدمياطى ويتم شحنها وتوصيلها لأى محافظة في خلال اليوم.

اقرأ أيضا: 

انطلاق حملة لتطهير نهر النيل من المخلفات بعزبة البرج في دمياط

دمياط محافظات مصر إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف حلويات دمياط مصانع الحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

انطلاق حملة لتطهير نهر النيل من المخلفات بعزبة البرج في دمياط

بدء تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بمدارس دمياط

ترشيحاتنا

دورية روسية تحتجز مدير محطة زابوروجيا النووية وتقتاده لمكان مجهول.. تفاصيل

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط حاد لـ الدولار عالمياً

الثانية.. ماذا يعني تهديد بوتين في ظرف أيام باستخدام السلاح النووي؟

هل تتخذ بيج ياسمين قدوة؟.. شاهد|مصرية ترفع الأثقال يوم زفافها

نقل مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي خارج ستاد القاهرة.. تفاصيل

الزيت 25 والعدس 12.. زيادات جديدة على 8 سلع غذائية تموينية في الأسواق|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

فيديو

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ