عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار 8 منها.. قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية خلال شهر اكتوبر

قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2022 يستعرضها “صدى البلد”منها أسعار السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر أكتوبر المقبل.

أسعار السلع التموينية

 

ويتوجه صاحب البطاقة التموينية مع بداية كل شهر إلى البدال التمويني أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية لصرف سلع بقيمة 50 جنيها عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز الذي يوفره المواطن من حصة الدعم العيني من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينة.

txt

افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية وأجهزة العرائس بسعر الجملة في البحيرة

txt

النهاردة أخر يوم.. التموين توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا الأمر

وكشفت قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر ارتفاع أسعار 8 سلع تموينية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي هي: 

١- زجاجة زيت خليط 800 مللي 25 جنيها بدل 23 جنيها، ٢- مسحوق الغسيل الأتوماتيك 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، ٣- الصابون 6جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف، ٤-زجاجة الخل 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه، ٥- كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، ٦- السمن الصناعي 30 جنيها بدلا من 24 جنيها، ٧- الصلصلة 6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، ٨- علبة الجبن ربع كليو 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات وعلبة الجبن زنة النصف كيلو 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.

أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

سعر السكر في التموين

- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الأرز في التموين

- أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

سعر العدس في التموين

- عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

سعر الفول في التموين

- فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سعر السمنة في التموين

- مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

- شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

- صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه.

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الصابون في التموين

- صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه

سعر الصابون في التموين

- صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

سعر اللبن في التموين

- لبن جاف 100 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

سعر الخل في التموين

- خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

سعر الزيت في التموين

- زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

سعر كيس الملح في التموين

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

سعر الصابون السائل في التموين

- كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

سعر البسكويت في التموين

- بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

- بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

سعر الدقيق في التموين

- الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا.

السلع التموينية البطاقات التموينية المكرونة السكر السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

ترشيحاتنا

وجه مرعب .. برازيلية تتعرض لـ كارثة بسبب حقن الشفاه | فيديو

متفوقا على محمد صلاح.. نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الشهر

ارتفاع أسعار 8 منها.. قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

ربطتها بالحبل لتأديبها.. الأمن ينقذ فتاة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بالمقطم

بعد إخلاء سبيل نجله| حلمي طولان : ابني غير متهم في قضية فيرمونت

100 هدف .. أرقام البرازيلي ماركو أمارال صفقة الأهلي المحتملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل| شاهد

بعد إعلان ارتباطها .. أجمل إطلالات سالي عبد السلام | شاهد

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

بـ المجوهرات .. ظهور لافت لـ مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا.. وفاء مكي تتحدث عن اسرارا فى حياتها وتبكى على الهواء

الغرب يحاول تدميرنا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لـ روسيا | فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ