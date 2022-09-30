ارتفاع أسعار 8 منها.. قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2022 يستعرضها “صدى البلد”منها أسعار السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر أكتوبر المقبل.

أسعار السلع التموينية

ويتوجه صاحب البطاقة التموينية مع بداية كل شهر إلى البدال التمويني أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية لصرف سلع بقيمة 50 جنيها عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز الذي يوفره المواطن من حصة الدعم العيني من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينة.

وكشفت قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر ارتفاع أسعار 8 سلع تموينية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي هي:

١- زجاجة زيت خليط 800 مللي 25 جنيها بدل 23 جنيها، ٢- مسحوق الغسيل الأتوماتيك 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، ٣- الصابون 6جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف، ٤-زجاجة الخل 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه، ٥- كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، ٦- السمن الصناعي 30 جنيها بدلا من 24 جنيها، ٧- الصلصلة 6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، ٨- علبة الجبن ربع كليو 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات وعلبة الجبن زنة النصف كيلو 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.

أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

سعر السكر في التموين

- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الأرز في التموين

- أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

سعر العدس في التموين

- عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

سعر الفول في التموين

- فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سعر السمنة في التموين

- مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

- شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

- صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه.

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الصابون في التموين

- صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه

سعر الصابون في التموين

- صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

سعر اللبن في التموين

- لبن جاف 100 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

سعر الخل في التموين

- خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

سعر الزيت في التموين

- زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

سعر كيس الملح في التموين

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

سعر الصابون السائل في التموين

- كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

سعر البسكويت في التموين

- بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

- بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

سعر الدقيق في التموين

- الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا.