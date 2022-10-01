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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يواصل الارتفاع عالميا ومحليا ..أسعار الدولار اليوم السبت 1-10-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار الدولار اليوم 

 

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.50جنيه للشراء و 19.61جنيه للبيع  مقارنة 19.51 جنيه للبيع فى اول تعاملات الأسبوع الماضي بإرتفاع 10 قروش .

 

أسعار الدولار 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.56جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع .

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.54جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.53جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.53جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى بنوك (كريدى اجريكول، قطر الوطني) نحو  19.52جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

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أزمة كبرى.. الدولار يصعد بقوة والعملات تنهار

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7 قروش في أسبوع.. إلى أين يتجه سعر الدولار خلال الأيام المقبلة؟

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.57جنيه للبيع مقارنة 19.54 جنيه فى أول تعاملات الأسبوع الماضي بإرتفاع 3 قروش .

أسعار الدولار الامريكى

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني) نحو 19.49جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة 19.46جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

 

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.56جنيه للشراء.

أسعار الدولار فى مصر 

 

ومنذ الأول من سبتمبر صعدت أسعار الدولار فى مصر،حيث سجلت 19.33 جنيه فى 1-9-2022 مقابل 19.61 جنيه فى 1-10-2022بارتفاع 28 قرشا خلال شهر.

 

ارتفاع الدولار عالميا 

وأمس واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالميا ، وانخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي، انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0025) نقطة وبنسبة (-0.25%)، أثناء جلسات التداول أمس .

أسعار الدولار الدولار الأمريكى اليوم السبت البنوك الدولار

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