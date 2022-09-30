فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

قالت الفنانة فاطمة كشري، "إن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات، والسمسار كان بياخد مني جنيه.

وأضافت الفنانة فاطمة كشري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر"، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".

زوجي ضربني علقة

تابعت الفنانة فاطمة كشري، "زوجي ضربني علقة وقالي يا أنا يا التمثيل قولتله طلقني، الله يرحمه بقى ما كنش بيشوفني بسبب تصوير الأفلام".

