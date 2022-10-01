بعد غياب سنوات .. طارق الدسوقي يعود للدراما بـ العمدة

يعود الفنان طارق الدسوقي إلى الدراما التليفزيونية هذا العام، بعد غياب مايقرب من 5 سنوات عن التمثيل .

حيث تعاقد الفنان طارق الدسوقي على المشاركة فى بطولة مسلسل “ العمدة ” مع الفنان محمد رمضان .

وكان أخر أعمال طارق الدسوقي التليفزيونية هو مسلسل “ عظماء الاسلام ” ، والذى عرض فى شهر رمضان لعام 2017 .

وكانت قد تعاقدت الفنانة زينة على المشاركة في مسلسل "العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2023.

كما انضمت كل من الفنانة هالة صدقي والفنانة منة فضالي لفريق عمل مسلسل “ العمدة ” من بطولة الفنان محمد رمضان ، حيث من المقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل العمدة شخصية جعفر العمدة، وتدور الأحداث في حي السيدة زينب في إطار اجتماعي تشويقي ، ويشارك في بطولة العمل الفنانة مي كساب، أحمد داش.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم مي كساب وتامر عبد المنعم واحمد داش .