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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب سنوات .. طارق الدسوقي يعود للدراما بـ العمدة

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي

يعود الفنان طارق الدسوقي إلى الدراما التليفزيونية هذا العام، بعد غياب مايقرب من 5 سنوات عن التمثيل . 

حيث تعاقد الفنان طارق الدسوقي على المشاركة فى بطولة مسلسل “ العمدة ” مع الفنان محمد رمضان .

وكان أخر أعمال طارق الدسوقي التليفزيونية هو مسلسل “ عظماء الاسلام ” ، والذى عرض فى شهر رمضان لعام 2017 .

هالة صدقي ومنة فضالي تنضمان لـ العمدة مع محمد رمضان

زينة تنضم لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان .. تفاصيل

وكانت قد تعاقدت الفنانة زينة على المشاركة في مسلسل "العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2023.

كما انضمت كل من الفنانة هالة صدقي والفنانة منة فضالي لفريق عمل مسلسل “ العمدة ” من بطولة الفنان محمد رمضان ، حيث من المقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل العمدة شخصية جعفر العمدة، وتدور الأحداث في حي السيدة زينب في إطار اجتماعي تشويقي ، ويشارك في بطولة العمل الفنانة مي كساب، أحمد داش.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم مي كساب وتامر عبد المنعم واحمد داش . 

طارق الدسوقى محمد رمضان مي كساب تامر عبد المنعم الفنان محمد رمضان الفنانة زينة احمد داش الفنانة مى كساب

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