الأطفال أكثر عرضه.. استشاري: دور برد منتشر هذه الأيام بسبب تغير الجو

كشف الدكتور شريف عبد العال استشاري طب الأطفال، سبب ارتفاع معدل الإصابات بالإنفلونزا بين الأطفال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الدور المنتشر هذه الأيام هو دور برد بسبب تغير الجو".

وتابع عبد العال:" انتشار الدور بين الأطفال بسبب المدارس وهو فيروس انفلونزا المتعارف عليه، مضيفا:" أدوية الباراستمول والمضادات الحيوية خطر لمن هم أقل من 6 سنوات ويجب أن تأخذ باستشارة الطبيب".

وأكمل:" يجب أن يأخذ الطفل وقته في العلاج لأن فيروس الانفلونزا يأخذ دورته ويخرج من جسم الطفل".