تسبب مشاكل في الجلد والبشرة.. لا تأكل 4 أطعمة خلال موسم الرياح

الغذاء له علاقة وثيقة جدا ببشرتنا. مهما كان النظام الغذائي الذي نتخذه ، فإن تأثيره المباشر واضح على الجلد على سبيل المثال ، تساعد الفواكه والخضروات الطازجة في إعطاء مظهر صحي ومتوهج للبشرة ومع ذلك ، من الجيد استبعاد بعض الأشياء من النظام الغذائي خلال موسم الرياح الموسمية ، وإلا فقد يكون لها تأثير سيء على الجلد تتمثل فيما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الحليب ومنتجاته



شرب الحليب جيد ، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤثر على الهرمونات. خاصة في موسم الأمطار ، عندما يكون الهضم بطيئًا نسبيًا بسبب البرودة. تؤثر الهرمونات على الجلد بسرعة كبيرة. في مثل هذه الحالة ، لا يوجد تأخير في ظهور حب الشباب والبثور على الوجه عند الإصابة.

الأطعمة ذات نسبة سكر عالية



الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور ، مما يسبب التهاب الجلد. يمكن أن يسبب أيضًا طفح جلدي. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم أشياء مثل الكعك والشوكولاتة والمشروبات الحلوة والآيس كريم والمشروبات الباردة والخبز الأبيض والبطاطا والأرز الأبيض وما إلى ذلك.

طعام مقلي



متعة تناول أشياء مثل pakodas تحت المطر مختلفة. ومع ذلك ، فقد ثبت أيضًا في العديد من الدراسات أن الأطعمة المقلية بشكل مفرط يمكن أن تسبب ظهور البثور وإلحاق الضرر بالجلد. في مثل هذه الحالة ، من الأفضل تناول كميات أقل من الأطعمة المقلية وأكثر حارة في موسم الرياح الموسمية.

السبانخ



السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالحديد. إنه ليس مفيدًا للعيون فحسب ، بل إنه يزيد أيضًا من نسبة الهيموجلوبين ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناوله في المطر يمكن أن يؤدي إلى مشكلة حب الشباب هذا يرجع إلى كمية اليود الموجودة فيه إذا كانت هذه الخضار هي المفضلة لديك أيضًا ، فمن الأفضل التحكم فيها.