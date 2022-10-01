شركة غازبروم الروسية: بدء بحث سبل إعادة تشغيل خط أنابيب السيل الشمالي

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق.

وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة "غازبروم" ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "بدأنا في البحث عن طرق لإصلاح الضرر، ولا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز".

وأضاف أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنية صعبة للغاية، مشيرا إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محددة.

وكان الادعاء العام في روسيا قد أعلن، في وقت سابق، عن فتح تحقيق جنائي في التفجير، الذي تعرضت له خطوط أنابيب السيل الشمالي، ووصفه عملا إرهابيا دوليا، مشيرا إلى أن الأمن الفيدرالي الروسي باشر التقصي في ملابسات الحادث.