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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المنشآت

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية للالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية مع أول شهر أكتوبر لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقا لقرار وزير التنمية المحلية هشام آمنة، وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية أمس الأول الخميس.

وأوضح عطية، في تصريح صحفي، أن قرار المواعيد الشتوية لوزير التنمية المحلية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء.

وأضاف أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تكون يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن القرار الوزاري يتضمن أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا، وتغلق الساعة السادسة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

وأوضح أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على إقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح عطية أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري، مناشدا أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

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