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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تنظم منتدى دوليا عن التغيرات المناخية.. غدا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

يبدأ غدا، الأحد 2 أكتوبر، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، فعاليات المنتدى الدولي الخامس “تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية”، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن المنتدى ينعقد قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، ويأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم  جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية؛ لأجل الإسهام في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية، فقد قامت الجامعة بتنظيم المنتدى الدولي الرابع “تغيرات المناخ.. أفريقيا في القلب”، سبقه المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته الجامعة برعاية رئيس الجمهورية “تغير المناخ.. التحديات – المواجهة”.

وأضاف أن الجامعة تدعو خلال هذا المنتدى جميع المعنيين من المجتمع المدني في تبني رؤى واضحة وسياسات وآليات قابلة للتنفيذ في الحفاظ على المناخ ضد جميع أوجه التدمير، ووضع خريطة طريق تكون في مجموعها مع الرؤى التنموية محور جديد فعال في برنامج الحكومة (2022-2025) تحت عنوان: “النهوض بالمجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية"، يتضمن تبني سياسات وآليات التنفيذ وفقا رؤية مصر 2030م في الأمن البيئي، ومنهجية الخطة الحضرية الجديدة وجميع التدابير اللينة في الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في الحد من التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان، والتخفيف من آثار التغير المناخي ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الإنسان، وضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.

كما تدعو الجامعة لصياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتقليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور المهم، وإعداد خطة عمل تفصيلية وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.

يشارك في المنتدى اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ برئاسة الدكتور مجدي علام، ومبادرة سفراء المناخ "المليون شاب متطوع للتكيف المناخي" برئاسة الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، وحسام محمود، الأمين العام لمبادرة سفراء.

جامعة الأزهر قاعة الأزهر للمؤتمرات الإمام الاكبر رئيس جامعة الازهر وزيرة التضامن الإجتماعى التغيرات المناخية

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