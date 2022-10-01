كنور البدر في ليل التمام.. طلاب الأزهر يبدأون العام الدراسي بالجلباب والعمامة

كنور البدر في ليل التمام.. استهل طلاب الأزهر العام الدراسي الجديد بالجلباب والعمامة الحمراء، حيث توافد طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب كليات جامعة الأزهر، منذ الصباح الباكر على المعاهد والكليات، في صورة مشرقة ومشرفة كانت وما زالت رفعة للأزهر الشريف.

الدراسة في المعاهد الأزهرية

وقف تلاميذ الأزهر الشريف، أول طابور صباح في أول أيام الدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية ، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط استعدادات مكثفة والتزام تام بالتعليمات المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية إلى جميع المعاهد لاستقبال الطلاب والطالبات.

وزينت العمامة الأزهرية ذات اللون الأحمر مع الجلباب، معاهد الأزهر في أول أيام الدراسة في العام الجديد 2022-2023 لتضفي البهجة والسرور على نفوس التلاميذ ومن جوارهم المعلمين في المعاهد الأزهرية.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، معهد الدكتور طلعت الإعدادي بنين النموذجي بمدينة نصر، ومعهد فتيات البساتين بمنطقة السقايين بعابدين، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل بالمعاهد.

وبدأت الجولة التفقدية، بزيارة معهد الدكتور طلعت، حيث التقى بالطلاب في طابور الصباح ناقلًا تحيات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلًا: "إن العام الدراسي الجديد يتزامن مع مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية و من أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذكرى حرب أكتوبر المجيدة التي قهر فيها جيش مصر ببسالته وشعب مصر بإرادته وعزيمته؛ عدوًا لدودًا طالما قال عن نفسه أن جيشه لا يقهر وقد قُهر، وهو العدو الصهيوني".

واختتم وكيل الأزهر جولته بتفقد معهد فتيات البساتين بمنطقة عابدين، مرحبًا بالطالبات اللاتي استقبلن العام الدراسي الجديد بالبهجة، مشددًا، موجهًا النصح للطلاب والطالبات بالحرص على الانتظام في الحضور واغتنام فرصة تواجدهم داخل الفصول الدراسية للارتقاء بمستواهم التعليمي وكسب كافة العلوم والمهارات التي من شأنها أن تسهم في إثرائهم فكريًا وعلميًا.

وحث وكيل الأزهر المعلمين على بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتقديم النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه العملية التعليمية في الأزهر الشريف، مؤكدا أن رسالة الأزهر دائما وأبدا هي غرس روح التسامح في نفوس الطلاب وتعليمهم المنهج الأزهري القائم على الوسطية والاعتدال؛ لتخريج أجيال قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتطوره.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استعداد قطاع المعاهد للعام الدراسي الجديد، وكذلك الإدارات المركزية التابعة له بمقره وبدواوين المناطق بجميع المحافظات، وكل العاملين بها، والعاملين بالإدارات التعليمية، من شيوخ المعاهد وجميع العاملين، وعلى رأسهم جميعًا المعلم فهو صاحب الرسالة التي لا يعلم قدرها إلا العلماء.

الدراسة في جامعة الأزهر

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للطلاب والأساتذة والموظفين بأول يوم دراسي معربًا عن تقديره للحريصين على الحضور من اليوم الأول.



وأوصى رئيس جامعة الأزهر، الطلاب أن يعقدوا العزم على التعلم وأن يجعلوا نيتهم قبل خروجهم من منازلهم في طلب العلم لكي يؤجروا في حركاتهم وسكناتهم فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن يقدروا المعلم ويعطوه حقه من حسن الأدب والتوقير، وأن يتعامل كل طالب مع قرينه كما يتعامل مع شقيقه بعطف ومودة واحترام، وأن يكون طلبهم للعلم خالصًا لله لأجل نفع البشرية فيبذلون أوقاتهم في التفقه والتعلم والمدارسة في المحاضرات والمعامل، ولا يكون همهم في حيازة شهادة جامعية تنقضي بوقتها.

كما أوصى الأساتذة بحسن معاملة الطلاب والرفق بهم وإسداء النصح لهم بإخلاص امتثالًا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بطلاب العلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتُموهم فقولوا لهم مرحبًا بوصية رسول الله.

نصائح مفيدة للطلاب في العام الدراسي الجديد

قدم الدكتور عصمت رضوان، وكيل كلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر بجرجا، نصائح مفيدة للطلاب في العام الدراسي الجديد.

وقال عصمت رضوان، في منشور له على “فيس بوك”، إن هذه النصائح للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي أو قبل الجامعي.



وجاءت النصائح كالتالي:

* اجعل نيتك في كل يوم تذهب فيه إلى مدرستك أو جامعتك أن يكون ذهابك لطلب العلم، حتى تنال أجر هذه النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام كسلم في صحيحه: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة).

* قم بتنظيم وقتك، بالنوم المبكر، والاستيقاظ المبكر، وعمل جدول يومي للاستذكار، والهوايات والأنشطة، وحاول الالتزام به قدر الإمكان.

* اجعل علاقتك مع أساتذتك علاقة قائمة على الاحترام والتوقير، وعلاقتك مع زملائك قائمة على الود والتعاون.

* اختر أصدقاءك من زملاء الدراسة بعناية شديدة، فالصديق معين على الخير، أو محرض على الشر ، والمرء على دين خليله.

* عليك بتحضير دروسك قبل أن يشرحها المعلم، وعليك بالانتباه والتركيز أثناء الحصص والمحاضرات، ثم استذكارها بعد ذلك، ومراجعتها أولا بأول.

* لا تجعل غايتك من الدراسة تحصيل الدرجات في نهاية العام، بل ادرس العلم لأجل العلم، حتى تنتفع به في حياتك وتنال ثوابه في آخرتك.

* استعن بالله _ تعالى _ في كل أمورك، وحافظ على صلاتك وأذكارك ووردك من القرآن الكريم، فالاجتهاد وحده من دون الاستعانة بالله تعالى لا يكفيك ولا ينفعك:

إِذا لَم يَكُن عَونٌ مِنَ اللَهِ للِفَتى

فَأَول ما يَجني عَلَيهِ اِجتِهادُهُ.

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