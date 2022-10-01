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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 194 شكوى خلال شهر سبتمبر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، استقبل خلال شهر سبتمبر الماضى 194 شكوى، تم الرد على 193 شكوى منها، بنسبة  99٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاريٍ فحص الشكوى الباقية للرد عليها.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

وأكد أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

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فى الإطار نفسه، أكد إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضى تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضٍ لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

وأشار إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بتنظيم لقاءين جماهيريين لـ 23 مواطنا مع محافظ الشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك بناء على طلبهم لعرض شكاواهم، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، وتم بحث شكاواهم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها بناءً على تعليمات محافظ الشرقية.

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