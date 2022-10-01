قصف متواصل للقوات الأوكرانية على خيرسون.. وليتوانيا تعلن رفضها ضم مناطق لروسيا

أعلنت الإدارة المحلية لمقاطعة خيرسون الموالية لموسكو، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة "نوفايا كاخوفكا" في ضواحي المقاطعة 5 مرات خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي الروسي عمل بنشاط للتصدي لهذه الهجمات.

وقالت الإدارة المذكورة - في بيان، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم /السبت/ - "قصف القوميون الأوكرانيون المتطرفون السكان المدنيين في (نوفا كاخوفكا)، للمرة الخامسة خلال يوم واحد فقط"، موضحة أن 5 انفجارات وقعت في المنطقة.

وأكد البيان أن وسائط الدفاع الجوي الروسية تعاملت مع هذه الهجمات بنشاط دون إعطاء تفاصيل عن الضحايا والجرحى أو الخسائر المادية.

وأشارت الإدارة إلى أنه بالرغم من الأعمال المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين؛ فإن العمل على استعادة الحياة السلمية في مقاطعة خيرسون مستمر.

وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون الموالية لموسكو، أليكسي كاترينيتشيف، قد لقي مصرعه في وقت سابق خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.

وفي سياق سياسي، صرح رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، بأن بلاده لن تعترف أبدًا بضم روسيا "غير القانوني" لأربع مناطق في أوكرانيا.

وقال نوسيدا - في خطابه لشعب ليتوانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم - إن ليتوانيا لن تعترف أبدًا بهذا العمل، وأكد استمرار دعمه لأوكرانيا حتى انتصارها الكامل على روسيا.

وقال إن ليتوانيا ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والمالي لأوكرانيا حتى انتصارها النهائي و"سنواصل الضغط من أجل أقوى عقوبات دولية ممكنة ضد روسيا".

ووقع بوتين - أمس - على "اتفاقيات انضمام الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى أوكرانيا وأعلن أن سكانها من الآن فصاعدًا مواطنون روس.