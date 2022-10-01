عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف متواصل للقوات الأوكرانية على خيرسون.. وليتوانيا تعلن رفضها ضم مناطق لروسيا

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

أعلنت الإدارة المحلية لمقاطعة خيرسون الموالية لموسكو، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة "نوفايا كاخوفكا" في ضواحي المقاطعة 5 مرات خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي الروسي عمل بنشاط للتصدي لهذه الهجمات. 

وقالت الإدارة المذكورة - في بيان، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم /السبت/ - "قصف القوميون الأوكرانيون المتطرفون السكان المدنيين في (نوفا كاخوفكا)، للمرة الخامسة خلال يوم واحد فقط"، موضحة أن 5 انفجارات وقعت في المنطقة.

وأكد البيان أن وسائط الدفاع الجوي الروسية تعاملت مع هذه الهجمات بنشاط دون إعطاء تفاصيل عن الضحايا والجرحى أو الخسائر المادية.

وأشارت الإدارة إلى أنه بالرغم من الأعمال المستمرة وانتهاكات جميع قواعد القانون الدولي من قبل الأوكرانيين؛ فإن العمل على استعادة الحياة السلمية في مقاطعة خيرسون مستمر. 

وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون الموالية لموسكو، أليكسي كاترينيتشيف، قد لقي مصرعه في وقت سابق خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.

وفي سياق سياسي، صرح رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، بأن بلاده لن تعترف أبدًا بضم روسيا "غير القانوني" لأربع مناطق في أوكرانيا.

وقال نوسيدا - في خطابه لشعب ليتوانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم - إن ليتوانيا لن تعترف أبدًا بهذا العمل، وأكد استمرار دعمه لأوكرانيا حتى انتصارها الكامل على روسيا.

وقال إن ليتوانيا ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والمالي لأوكرانيا حتى انتصارها النهائي و"سنواصل الضغط من أجل أقوى عقوبات دولية ممكنة ضد روسيا".

ووقع بوتين - أمس - على "اتفاقيات انضمام الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى أوكرانيا وأعلن أن سكانها من الآن فصاعدًا مواطنون روس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | هبوط الدولار وارتفاع جنوني لـ الذهب.. روسيا تعلن إلغاء 40 رحلة جوية.. خسائر فادحة بـ أمريكا نتيجة إعصار إيان المدمر

4 موبايلات جديدة في أسبوع.. هذه الهواتف قادمة خلال أكتوبر

أبرز تصريحات مرتضى منصور.. تكريم صالح سليم.. مبادرة صلح مع الأهلي.. الإعلان عن 3 صفقات جديدة فى الزمالك

الدولار ينخفض والذهب يرتفع .. تراجع كبير في أسعار العملة الامريكية عالميا

نستهدف القضاء على المواقف العشوائية.. رئيس الوزراء يختتم جولته لـ تطوير الدائري

عيد محجوب يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء على الهواء ولقاء مرتضى منصور.. راغدة شلهوب تكشف أسرار برامجها لـ“صدى البلد”

وجبة غذائية في اللانش بوكس.. مكونات صحية لطفلك| تعرفي عليها

بالأسماء.. الأهلي أنهى ضم 10 صفقات.. وساحر برازيلي في الطريق.. تعرف عليهم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات ميرفت أمين في شبابها تثير ضجة على الفيسبوك

فيديو

تنورة بـ 10450 جنيه.. أسعار أزياء نجمات الفن تثير الجدل

بعت عربيتي علشانها وبعدها بيومين طلبت الطلاق.. اتهامات بين منة عرفة والمهدى

تفاصيل انفصال منة عرفة وطليقها.. تغطية خاصة

4 نجوم بكرة القدم في اختبار أمام الكاميرا.. ميدو مدرس .. أحمد بلال رجل أعمال .. والعالمي إبراهيموفيتش محارب بفيلم تاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ