سعر الدولار اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعا ر الدولار اليوم

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.50جنيه للشراء و 19.61جنيه للبيع مقارنة 19.51 جنيه للبيع فى اول تعاملات الأسبوع الماضي بإرتفاع 10 قروش .

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.56جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.54جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.53جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.53جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني) نحو 19.49جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة 19.46جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.56جنيه للشراء.

ومنذ الأول من سبتمبر صعدت أسعار الدولار فى مصر،حيث سجلت 19.33 جنيه فى 1-9-2022 مقابل 19.61 جنيه فى 1-10-2022بارتفاع 28 قرشا خلال شهر.

ارتفاع الدولار عالميا

وأمس واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالميا ، وانخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي، انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0025) نقطة وبنسبة (-0.25%)، أثناء جلسات التداول أمس .