مرموش يقص شريط أهدافه في الدوري الألماني بهدف في شباك شتوتجارت

افتتح المحترف المصري عمر مرموش سجل أهدافه في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم بتسجيله هدفًا لفريقه فولفسبورج في شباك شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما حاليًا في الجولة الثامنة للمسابقة.

وسجل مرموش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 23 عندما اخترق دفاعات شتوتجارت من الجهة اليسرى، ليتبادل الكرة مع زميله جرهاردت، ويسدد الكرة بقوة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وكان مرموش قد سجل هدفًا وصنع هدفين وتحصل على ركلة جزاء في مباراتي منتخب مصر في فترة التوقف الدولية أمام النيجر وليبيريا.

يُذكر أن مرموش لعب الموسم الماضي لـ شتوتجارت معارًا من فولفسبورج.