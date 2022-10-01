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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرموش يقص شريط أهدافه في الدوري الألماني بهدف في شباك شتوتجارت

عمر مرموش
عمر مرموش

افتتح المحترف المصري عمر مرموش سجل أهدافه في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم بتسجيله هدفًا لفريقه فولفسبورج في شباك شتوتجارت في المباراة التي تجمعهما حاليًا في الجولة الثامنة للمسابقة.

 

وسجل مرموش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 23 عندما اخترق دفاعات شتوتجارت من الجهة اليسرى، ليتبادل الكرة مع زميله جرهاردت، ويسدد الكرة بقوة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وكان مرموش قد سجل هدفًا وصنع هدفين وتحصل على ركلة جزاء في مباراتي منتخب مصر في فترة التوقف الدولية أمام النيجر وليبيريا.

يُذكر أن مرموش لعب الموسم الماضي لـ شتوتجارت معارًا من فولفسبورج.

عمر مرموش مرموش الدوري الألماني فولفسبورج شتوتجارت

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