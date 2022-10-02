سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأحد 2-10-2022

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الخميس الماضي بقيمة 3 قروش، ليصل إلى مستويات 19.59 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 35 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدولار فى البنوك وهى كالتالى:



البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

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بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.