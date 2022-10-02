عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأحد 2-10-2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الخميس الماضي بقيمة 3 قروش، ليصل إلى مستويات 19.59 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 35 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

 

سقوط عصابة النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء

الدولار بكام ؟ .. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم | فيديو

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدولار فى البنوك وهى كالتالى: 


البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

594
594

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

دولار أسعار العملات أسعار الدولار الدولار أسعار الدولار اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

بشهادة الميلاد.. قصة والدان حاولا بيع طفلتهما الرضيعة أونلاين

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ