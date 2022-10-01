عقوبة جديدة.. روسيا تفقد مقعدها في الإيكاو

فقدت روسيا اليوم السبت، مقعدها في مجلس وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة “الإيكاو”، في دفعة للقوى الغربية التي ترغب في معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

ولم تحصل روسيا على أصوات كافية للبقاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المؤلف من 36 دولة، خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة، والذي يستمر حتى 7 أكتوبر في مونتريال.

وبعد نتائج التصويت، بدأت مراجعة إجرائية، يوم السبت؛ بعد طعن تقدمت به روسيا.

غير مسبوقة

ووصف بوبي خوزا، رئيس الجمعية والمدير العام للطيران المدني في جنوب إفريقيا، هذه الظروف بأنها "لم يسبق لها مثيل".

وأغلقت روسيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران في 36 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ردًا على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والتي استهدفت قطاع الطيران الروسي بعد الغزو.

ويقول الغرب إن روسيا صادرت بشكل غير قانوني مئات الطائرات الأجنبية، وهو ما تنفيه موسكو.

معاقبة روسيا

من جانبها، أكدت كندا وأوروبا قبل التصويت أنهما ستعارضان إعادة انتخاب روسيا بالمجلس.

وقال عمر الغبرا وزير النقل الكندي، لـ رويترز، قبل أيام: إن محاسبة روسيا أمر ضروري.

وتضم الجمعية العمومية لإيكاو 193 دولة، وتجتمع كل 3 سنوات، ويعد اجتماع اليوم، هو الأول منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ونشوب حرب أوكرانيا.

وطلب أحد ممثلي روسيا الاتحادية في الجمعية، قبل أيام، أن تندد الجمعية بالتصريحات العلنية والإجراءات التي تتخذها مجموعة من الدول، "بما في ذلك فرض حظر على استخدام المجال الجوي السيادي".