عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف ومشروعات المبادرة الرئاسية بنهطاي ..صور

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بمركز ومدينة زفتى تفقد خلالها أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بسوق نهطاي والذي أشرف على الانتهاء، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء موقف نهطاي ، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ترعة العطف بجوار الأسواق والمواقف بطول 200 متر وعرض 8 أمتار .

txt

محافظ الغربية: تشميع 29 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مركز شرطة نهطاي، وحدة تنمية الأسرة، مركز شباب نهطاي ، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ووحدة الدفاع المدني، حيث شدد المحافظ على ضرورة نهو وإنجاز الأعمال بكافة مواقع العمل في الوقت المحدد.

تحرير 13 محضرا ضد أصحاب المخابز المخالفة في الغربية

وأضاف رحمي أن الجولات التفقدية التي يقوم بها سيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة داخل قريتي تفهنا العزب ونهطاي للاطمئنان على وتيرة العمل بالمواقع أولا بأول وسرعة إنجاز الأعمال.

يذكر أن قرية نهطاي تشهد عدد 32 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 182 مليون جنيه وذلك لتقديم الخدمة لـ 17 ألفا من سكان مركز ومدينة زفتى.

IMG-20221001-WA0125
IMG-20221001-WA0125
IMG-20221001-WA0126
IMG-20221001-WA0126
IMG-20221001-WA0127
IMG-20221001-WA0127
IMG-20221001-WA0129
IMG-20221001-WA0129
IMG-20221001-WA0128
IMG-20221001-WA0128
IMG-20221001-WA0124
IMG-20221001-WA0124
الغربية محافظ الغربية المبادرة الرئاسية الإجراءات الاحترازية الدكتور طارق رحمي مواعيد الغلق الجديدة مدينة زفتى حياة كريمة طارق رحمي المخابز المخالفة مشروعات اعمال الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضباط مرور الغربية يوزعون هدايا وإرشادات علي الطلاب احتفالا بالعام الدراسي.. صور

ترشيحاتنا

خالد الجندي يعقد قران سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني

أحمد موسى: أبو العينين تحدث بالأمم المتحدة عن الأمن المائي واستعدادات قمة المناخ

اتحاد الإعاقات الذهنية: قبل السيسي مكناش موجودين.. وذوو الهمم: شكرًا يا ريس|فيديو

ضرب الأم وابنها .. سفاح دمياط يشعل السوشيال ميديا

بوابة روزاليوسف تطلق حملة "الريشة في مواجهة التغيرات المناخية" بمشاركة 122 فنانا

مصر تعلن التزامها بالمساهمة فى أمن وسلامة الطيران الدولى وتنمية صناعة النقل الجوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

فيديو

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ