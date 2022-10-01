اتحاد الإعاقات الذهنية: قبل السيسي مكناش موجودين.. وذوو الهمم: شكرًا يا ريس|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن تسلم الرئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في التقرير، إن الرئيس السيسي يهتم بذوي الهمم بشكل كبير وأعلن عام 2018 عام الإعاقة، كما تم إصدار قانون كامل لذوي الإعاقة".

من جانبها قالت أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية في التقرير: "قبل الرئيس السيسي مكناش موجودين، لكن الرئيس السيسي يقدم الدعم الكبير لذوي الهمم".

وتابعت أمل مبدى: "منذ 2014 وحتى الآن نشهد اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي".

من جانبه قال السبّاح أحمد طارق من ذوي الهمم في التقرير: "أشكر الرئيس السيسي على دعمه لنا وأبارك له على الجائزة التي حصل عليها".

كما قال السبّاح شهاب الدين عادل من ذوي الهمم: "عادل شكرًا ليك يا سيادة الرئيس".



