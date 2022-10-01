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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الإعاقات الذهنية: قبل السيسي مكناش موجودين.. وذوو الهمم: شكرًا يا ريس|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن تسلم الرئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.

 

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أحمد موسى : السيسي أول رئيس بالشرق الأوسط ينال جائزة الأولمبياد الدولي

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القومي لذوي الإعاقة: جائزة الأولمبياد الدولي اعتراف من العالم بدور مصر وريادتها

وقال أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي في التقرير، إن  الرئيس السيسي يهتم بذوي الهمم بشكل كبير وأعلن عام 2018 عام  الإعاقة، كما تم إصدار قانون كامل لذوي الإعاقة".

من جانبها قالت أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية في التقرير: "قبل الرئيس السيسي مكناش موجودين، لكن الرئيس السيسي يقدم الدعم الكبير لذوي الهمم".

وتابعت أمل مبدى: "منذ 2014 وحتى الآن نشهد اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي".

من جانبه قال السبّاح أحمد طارق من ذوي الهمم في التقرير: "أشكر الرئيس السيسي على دعمه لنا وأبارك له على الجائزة التي حصل عليها".

 

كما قال السبّاح شهاب الدين عادل من ذوي الهمم: "عادل شكرًا ليك يا سيادة الرئيس".

 

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