عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم : تطبيق تقييم شامل للطالب من المدرسة وأولياء الأمور

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشف  شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن غدا سوف تكتمل عدد المدارس في الانتظام بالعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن ٥٨ ألفا و ٨٠٧ مدارس سوف يستقبلون ٢٥ مليونا و٦٢٢ الف طالب سوف ينتظمون غدا في الدراسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:"  الوضع اليوم في أول يوم دراسي بالمدارس كان مطمئنا ولم تحدث أي أزمة على مدار اليوم ولم يكن هناك أي مشاكل تذكر تخص اي صعوبات أو تحديات واجهت الطلبة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير قام بجولة داخل محافظة دمياط اليوم، وركز الوزير علي شيئين مهمين وهم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق ٢٥٪ نسبة مشاهدة للقنوات التعليمية والتأكد من ذلك، والشيء الثاني هو سير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلي أنه سيتم تطبيق تقييم شامل للطالب من المدرسة وأولياء الأمور.

العملية التعليمية العام الدراسي وزارة التربية والتعليم برنامج التاسعة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

وداعًا لصراع التختة الأولى|اعرف القواعد المنظمة لجلوس الطلاب في المقاعد داخل الفصل

مدرب منتخب سويسرا السابق : كولر محظوظ بتدريب الأهلي وسيتفوق علي فايلر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات السياحية من باريس.. صور

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الإحصاء : مولد 1.3 مليون طفل في 7 أشهر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ