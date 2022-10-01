التعليم : تطبيق تقييم شامل للطالب من المدرسة وأولياء الأمور

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن غدا سوف تكتمل عدد المدارس في الانتظام بالعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن ٥٨ ألفا و ٨٠٧ مدارس سوف يستقبلون ٢٥ مليونا و٦٢٢ الف طالب سوف ينتظمون غدا في الدراسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" الوضع اليوم في أول يوم دراسي بالمدارس كان مطمئنا ولم تحدث أي أزمة على مدار اليوم ولم يكن هناك أي مشاكل تذكر تخص اي صعوبات أو تحديات واجهت الطلبة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير قام بجولة داخل محافظة دمياط اليوم، وركز الوزير علي شيئين مهمين وهم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق ٢٥٪ نسبة مشاهدة للقنوات التعليمية والتأكد من ذلك، والشيء الثاني هو سير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلي أنه سيتم تطبيق تقييم شامل للطالب من المدرسة وأولياء الأمور.