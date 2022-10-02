إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

كشف رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" عن سر مظهره الشبابي بعد تقديمه لإطلاق روبوت "أوبتيموس" الجديد خلال حدث Tesla's AI، والذي لخصه في الصيام.

عرض إيلون ماسك روبوته البشري الشهير 'أوبتيموس' في حدث 'AI Day' لصانع السيارات الكهربائية، ولكن معجبيه كانوا منشغلين بمظهره اللائق والمميز.

فبعد الحدث ، انتقل أحد المعجبين إلى تويتر "ليسأل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX عن سر رشاقته ومظهره"، لبكشف إيلون أنه اعتنق اتجاه النظام الغذائي المتمثل في الصيام المتقطع بعد أن تم التصيد به عندما ظهرت صور له على الإنترنت وهو ممتلىء.

كما تلقى انتقادات بشأن وزنه من والده ، المهندس الجنوب أفريقي إيرول ماسك ، الذي قال إن ابنه يأكل بشكل سيئ واقترح عليه تناول حبوب الحمية لمعالجة وزنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



قال ماسك إنه "انقص أكثر من 9 كجم من وزنه غير الصحي"، بفضل طريقة إنقاص الوزن ، حيث قال على تويتر: "بناءً على نصيحة صديق جيد ، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل".

كما اعترف أنه يرفع الأثقال قليلاً، للمساعدة في تقوية لياقته البدنية على الرغم من أنه قال: "أنا في الواقع لا أحب ممارسة الرياضة حقًا ، لكن يجب أن أفعل ذلك".

وفقًا لـ Bupa UK ، يتضمن الصيام المتقطع الامتناع لفترات طويلة من الوقت دون تناول الطعام ، أو تناول القليل جدًا ، تليها فترة من الأكل بشكل طبيعي، ويمكن أن تساعدك هذه الطريقة على إنقاص الوزن وتحسين صحتك وربما تحميك من الإصابة بأمراض معينة.

ومع ذلك ، لا تزال هناك دراسات غير كافية لإظهار مدى أمان الصيام المتقطع إذا قمت بذلك لفترة طويلة ولكن بشكل عام ، توضح معظم الأبحاث أنه آمن للبالغين الأصحاء.