ليلة حزينة.. ننشر أسماء ضحايا ومصابين حادث تصادم طنطا _ بسيون بالغربية

ينشر موقع "صدي البلد" أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري ربع نقل بسبب السرعه الزائده بطريق "طنطا _ بسيون" بنطاق محافظة الغربية.

وجاءت اسماء المتوفين والضحايا هم :-

1_ اروي عز الدين هارون "طفلة" مصابة

2- طفل ٣ سنوات لم يستدل علي هويته مصاب

3- طفل عمره سنتين لم يستدل عن اسمه

4-عبدالرحمن فتحي الحناوي 65 سنة

5_اميرة عبدالرحمن فتحي الحناوي

6_ فتحي محمد الاقرع

7_محمد اسماعيل عبده

8_ عفاف امين بدر

9- اسراء عبدالحميد الحناوي

10 -يوسف رزق الفرس

11- ايمن رضا زيدان

12- محمد احمد عبدالشافي

13_ فارس محمد شهاب

14 -عبدالرحمن محمد شهاب

15- مواهب جبر الاحول "متوفية" من قرية القضابة.

من ناحية أخري اكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالغربية أن 4 أشخاص من المصابين بحادث تصادم طريق طنطا بسيون لفظوا انفاسهم الأخيرة أثناء محاولات اسعافهم بالمستشفى بينهم سيدة وطفلة صغيرة وتم نقلهم إل مشرحة مستشفي المنشاوي العام بطنطا.

مضيفاً أنه يوجد حالات خطيرة بين المصابين وجار التعامل معها.

كام اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – بسيون" أسفر عن وقوع عدد كبير من المصابين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 14 مواطنا من جراء الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لإسعافهم، وجار رفع حطام الحادث، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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