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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي حبة طماطم على وجهك يوميًا وسيظهر الفرق في غضون 7 أيام

الطماطم
الطماطم

الطماطم مفيدة جدًا لصحة الجلد يمكن أن تزيل العديد من المشاكل مثل الزيوت الزائدة وحب الشباب وما إلى ذلك، بصرف النظر عن هذا ، يظل الجلد مشدودًا ومتوهجًا يبدو الوجه جميلًا جدًا .

فى سياق هذا كشف موقع هيلثي عن بعض الطرق السهلة والفعالة لاستخدام الطماطم والتي من شأنها مضاعفة مستوى جاذبية وجهك.

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خصائص الطماطم


مضادة للشيخوخة - الطماطم (البندورة) لها خصائص مضادة للشيخوخة تساعد في تقليل البقع والبقع والنمش والتجاعيد وما إلى ذلك من الوجه. لهذا ، يمكن استخدام لب الطماطم أو عصيرها كحزمة للوجه عن طريق مزجها مع مكونات أخرى.

تخلصي من الرؤوس السوداء


الطماطم تعمل على سد المسام المفتوحة وكذلك ازالة الرؤوس السوداء. كل ما عليك فعله هو فرك نصف حبة طماطم على الوجه وغسل الوجه بالماء العادي بعد 15 دقيقة.

لجعل بشرتك الباهتة صحية ومتوهجة ،ضعي عجينة مكونة من 2 ملعقة كبيرة مولتي ميتي و 1 ملعقة كبيرة نعناع طازج في لب الطماطم. بعد التجفيف ، اغسلي وجهك بالماء البارد. يمكن وضع حزمة الوجه هذه باستثناء كل يوم.

الطماطم (البندورة) لإزالة حروق الشمس


نظرًا لأن الطماطم تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ ، فإنها يمكن أن تعطي مظهرًا منعشًا ونظيفًا للبشرة ، كما تزيل حروق الشمس. كل ما عليك فعله هو خلط اللبن مع عصير الطماطم وتطبيقه على الوجه. بعد 10 إلى 15 دقيقة يمكنك غسل وجهك بالماء العادي.

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