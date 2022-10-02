النادي لم يدفع مليما.. هيثم عرابي يكشف مفاجأة عن صفقات أسوان

قال هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، إن ناديه أبرم العديد من الصفقات المميزة في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف هيثم عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أسوان أبرم عددا من الصفقات دون أن يدفع مليما واحدا فيها، بل جاءت عن طريق بعض رجال الأعمال، والشركات التي دعمت الفريق وساهمت ماديا.

وتابع:" لقد قمنا بإيجاد بدائل للصفقات التي سوف تكلف أسوان مبالغ كبيرة، وحاولنا مع الإدارة ألا نرهق النادي بأموال إضافية للصفقات، أسوان طلب التعاقد مع رأفت خليل ومحمد أشرف لكن الثنائي تقرر استمرارهما مع القلعة الحمراء، وطلبنا لاعبين من الزمالك خلال تواصل حدث بيني وبين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، و الأخير رحب لكن النادي طلب مقابل مادي نظير الإعارات".

وواصل :" لقد عقدت عدة جلسات مع ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، وبحثنا عن احتياجات الفريق، وبالفعل تحركنا في هذا الاتجاه، وقمنا بدعم النادي بلاعبين لديهم خبرات اللعب في الممتاز".

وأردف :" صفقات أسوان الصيفية لم تنتهي، ورحيل صفقات بعد الإعلان عنها جاء لأسباب مختلفة، فمنهم من شعر بعدم الراحة ولذلك طلب الرحيل، والأمور المادية لم تكن سببا في رحيلهم".

وشدد :" لم نتحمل أى تكاليف مالية في الإعارات المنضمة لصفوف أسوان، وإدارة الأهلي رحبت بدعم النادي، ولكن مرتبات لاعبي الأهلي الشباب كانت سببا في عدم انتقالهم إلى زهرة الجنوب".

وأكد :" نرغب في بناء فريق يكون سببا في إسعاد جماهير أسوان، ونتمنى أن نحقق نتائج تتناسب مع المجهود المبذول".

وقال أيضا :" قدمنا طلب لاتحاد الكرة لإقامة مبارياتنا على ملعب أسوان في الموسم المقبل".

