عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي لم يدفع مليما.. هيثم عرابي يكشف مفاجأة عن صفقات أسوان

هيثم عرابي
هيثم عرابي

قال هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، إن ناديه أبرم العديد من الصفقات المميزة في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف هيثم عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أسوان أبرم عددا من الصفقات دون أن يدفع مليما واحدا فيها، بل جاءت عن طريق بعض رجال الأعمال، والشركات التي دعمت الفريق وساهمت ماديا.

وتابع:" لقد قمنا بإيجاد بدائل للصفقات التي سوف تكلف أسوان مبالغ كبيرة، وحاولنا مع الإدارة ألا نرهق النادي بأموال إضافية للصفقات، أسوان طلب التعاقد مع رأفت خليل ومحمد أشرف لكن الثنائي تقرر استمرارهما مع القلعة الحمراء، وطلبنا لاعبين من الزمالك خلال تواصل حدث بيني وبين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، و الأخير رحب لكن النادي طلب مقابل مادي نظير الإعارات".

وواصل :" لقد عقدت عدة جلسات مع ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، وبحثنا عن احتياجات الفريق، وبالفعل تحركنا في هذا الاتجاه، وقمنا بدعم النادي بلاعبين لديهم خبرات اللعب في الممتاز".

وأردف :" صفقات أسوان الصيفية لم تنتهي، ورحيل صفقات بعد الإعلان عنها جاء لأسباب مختلفة، فمنهم من شعر بعدم الراحة ولذلك طلب الرحيل، والأمور المادية لم تكن سببا في رحيلهم".

وشدد :" لم نتحمل أى تكاليف مالية في الإعارات المنضمة لصفوف أسوان، وإدارة الأهلي رحبت بدعم النادي، ولكن مرتبات لاعبي الأهلي الشباب كانت سببا في عدم انتقالهم إلى زهرة الجنوب".

وأكد :" نرغب في بناء فريق يكون سببا في إسعاد جماهير أسوان، ونتمنى أن نحقق نتائج تتناسب مع المجهود المبذول".

وقال أيضا :" قدمنا طلب لاتحاد الكرة لإقامة مبارياتنا على ملعب أسوان في الموسم المقبل".
 

هيثم عرابي أسوان نادي اسوان الزمالك امير مرتضى ربيع ياسين الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أسرع قرار فصل في التاريخ| جواب رفد طالب من "الحصة الأولى" يشعل السوشيال.. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

علي جمعة: بعض الفقهاء أباحوا للمرأة لو ضربها زوجها أن تأتي بإخوتها لضربه

عشان متخسرش وانت بتبيعه.. إزاى تحافظ على نسبة بطارية آيفون

بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار هيونداي كريتا 2022| صور

في سيارته مواد كحولية .. ضبط شخص صدم 3 آخرين بالإسكندرية

يعلن تضامنه مع أولياء الأمور.. عمرو اديب: الرغيف أبو 50 قرشا لا يسمن ولا يغني من جوع

النادي لم يدفع مليما.. هيثم عرابي يكشف مفاجأة عن صفقات أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ