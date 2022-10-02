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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محملة بورق الكارتون.. احتراق نقل بمقطورة في سوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بحمولة سيارة نقل بمقطورة قبل كارتة سوهاج بحوالي 35 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز تبلغ مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحمولة سيارة نقل بمقطورة قبل كارتة سوهاج بحوالي 35 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي، دائرة المركز.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحمولة سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو "طارق. م. م- 55 سنة- سائق- ويقيم  الشرقية"، تم فصل المقطورة عن السيارة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر أنه أثناء قيادته السيارة محملة بكمية من ورق الكارتون قادمة من العاشر من رمضان بالشرقية إلى مصنع الزيوت بحي الكوثر؛ ونتيجة إرتفاع درجة حرارة الجو مع تطاير شرر من عادم السيارة؛ ما أدى إلى نشوب الحريق بحمولة المقطورة.

وتم فصل السيارة عن المقطورة، مُضيفًا باحتراق المقطورة والحمولة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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