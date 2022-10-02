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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم مثير للجدل.. موعد وملعب لقاء إياب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، والمقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر حسبما خاطب الأحمر الاتحاد الافريقي . 

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : سيقود مباراة الاياب بين الاهلي والاتحاد المنستيري ، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويعاونه كلا من الانجولي جيرسوت دوس سانتوس والموزمبيقي ارسينيو شادريكيو والزامبي ايودريك نيكولي .

وأكمل : الحكم الزامبي بطل قصة مباراة تونس أمام مالي التي انهاها في الدقيقة 85 ثم انهاها 89 وخرجت التقارير بعدها بأنه كان مصابا بضربة شمس .

مباراة الذهاب بين الاهلي والاتحاد المنستيري 


ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفريقين عصر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر المقبل بتونس .

مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي حدد موعد مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي حدد يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الإياب وخاطب الاتحاد الإفريقي بشأن ذلك.

كما أكد حتحوت، إن الأهلي تقدم بطلب للجهات الأمنية، من أجل تواجد كامل السعة الجماهيرية في ملعب الأهلي وي السلام، والذي سيحتضن اللقاء. 

النادي الأهلي الأهلى الاتحاد المنستيري هاني حتحوت الاهلي والاتحاد المنستيري

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