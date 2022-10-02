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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغني روسي ينهي حياته بعد تسجيل فيديو يعلن فيه رفضه التجنيد

إيفان فيتاليفيتش
إيفان فيتاليفيتش بيتونين

أنهى  مغني راب  روسي حياته عقب تسجيل  مقطع فيديو  أعلن من خلاله رفضه التجنيد في الجيش الروسي  للاستعداد للحرب في أوكرانيا . 


ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن أحد مشاهير الراب في روسيا أقدم على إنهاء حياته و ذلك بسبب عدم رغبته في الذهاب للتجنيد في الجيش الروسي لأنه لا يرغب أيضا الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهو يرفض الحرب منذ بدايتها ولم يكن يرغب أن يكن جزءا منها . 

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و بحسب ما قال الشاب في الفيديو" إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع الآن، فأنا على الأغلب سأكون ميتا،".

و أضاف أيضا " لم أستطع تحمل عبئ الذهاب للحرب فأنا لا أرغب أن أكون جزءا من ذلك الصراع " ، و ذلك حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل". 


وسجل الشاب الروسي "إيفان فيتاليفيتش بيتونين" البالغ من العمر 27 عاما، مقطع الفيديو و من بعدها إختفى تماما و قام متابعيه بالبحث عنه، و لكنه بالفعل كان قد أنهى حياته حتى لا تعثر عليه القوات الروسية و تجبره على التجنيد و إرساله للحرب . 


جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتن أعلن عن تعبئة جزئية لـ300 ألف جندي في روسيا لإرسالهم للحرب في أوكرانيا، و حاول ذلك الشاب إظهار إعتراضه على قرار الرئيس بوتن بتلك الطريقة .

 

مغني راب

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