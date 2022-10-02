محافظ أسوان يشهد إنطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى"بمركز تدريب شركة المحطات المائية بصحارى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق فعاليات مبادرة " المناخ مسئوليتى" والتى تم تنظيمها بمقر مركز تدريب شركة المحطات المائية بصحارى وذلك فى حضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، وأيضاً المهندس أحمد صدقى رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا ، بالإضافة إلى إستشارى السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مدحت كامل ، وإسلام حمدى ، فضلاً عن أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بأسوان .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية بأن تنظيم فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى يأتى تزامناً مع إستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ ( كوب 27 ) فى نوفمبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة .

السلامة والصحة المهنية

جانب من فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى

وأشار أشرف عطية بأن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظاً على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بأى موقع صناعى لتساهم هذه المبادرة فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة المتاحة ، وكذا كيفية التكيف مع تقليل الطاقة الزائدة ، وإستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية التي تتفرد بها أسوان كعاصمة للطاقة الشمسية النظيفة .

وأضاف عطية إلى حرص القيادة السياسية على إطلاق العديد من المبادرات التى تؤكد مدى الإهتمام بقضية المناخ على المستوى الدولى والمحلى والتى كان من أبرزها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث قامت محافظة أسوان بتشكيل لجنة تنفيذية لتقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة بإجمالى 188 مشروع ، وتم إختيار 6 مشروعات منها فى المجالات التى شملتها المبادرة .

القيمة المضافة

جانب من فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى

وقال محافظ أسوان إلى أنه أعطى توجيهاته لضع كافة المشروعات التى تقدمت موضع الدراسة لضمان الإستمرارية والإستفادة من الأفكار التى تم طرحها بالشكل الأمثل ، وبما يحقق القيمة المضافة ، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ، ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة على الوجه الأكمل حيث تهدف المبادرة للحفاظ على مناخ صالح للمعيشة ونشر الوعى البيئى والمناخى بين العاملين فى شركة محطات الكهرباء ، وذلك تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمى .

فيما أوضح أحمد عزازى مدير القوى العاملة بأن إفتتاح مبادرة المناخ مسئوليتى يأتى تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمى ، وهدفنا وجود بيئ عمل آمنة ، ونسعى جميعاً لرفع الوعى وترشيد إستهلاك الطاقة والحدث من التلوث الصناعى مسئوليتنا جميعاً ، وتوفير بيئة آمنة للعمال هى مسئولية المديرية .