هشام آمنة: اهتمام رئاسي بتطوير ودعم صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد، والتي تعد أكبر المحافظات المصرية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، وهو ما ساهم في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم زراعة النخيل وصناعة التمور والاستفادة من إمكانيات الوادي الجديد، خاصة الزراعية.

وقال إن المحافظة تعد من محافظات مصر الواعدة للاستثمار في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي وتوافر الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بالوادي الجديد، والذي يقام خلال الفترة من ١ إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الثالث والستين، بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ولفيف من المحافظين السابقين وسفيري موريتانيا والسنغال، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف آمنة: “يسعدني ويشرفني التواجد على أرض محافظة الوادي الجديد، وفي ضيافة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كما يشرفني أن أشارك في الملتقى المصري الثاني لتسويق التمور”.

ونوه اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، وكذا استغلال هذا الملتقى في الترويج السياحى للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظة الوادي الجديد، والتي تعد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وتحمل فرصا واعدة للتنمية والاستثمار لكل أبناء مصر من مختلف المحافظات، وتابع: “وربما تكون مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة نموذجا لطبيعة اهتمام الدولة بمواطني وشعب الوادي الجديد”.

وقال اللواء هشام آمنة إن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف في مرحلتها الجارية مركز الفرافرة الذي يضم 6 وحدات محلية قروية بإجمالي 28 قرية، ويستفيد من تدخلات المبادرة الرئاسية أكثر من 41 ألف مواطن من أهالي الوادي الجديد، ومن المخطط أن تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة مركزي باريس والخارجة بإجمالي 32 قرية.

وأضاف أنه في إطار المرحلة الأولى للمبادرة، يجري تنفيذ 430 مشروعا بمركز الفرافرة، تم نهو 106 مشاريع منها، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2022، وسيتم إنشاء 6 مجمعات حكومية بمركز الفرافرة تم نهوها جميعا، وسيتم إنشاء 17 مجمعا حكوميا جديدا في إطار المرحلة الثانية بمركزي الخارجة وباريس.

وهنأ اللواء هشام آمنة مواطني ومحافظ وقيادات الوادي الجديد بمناسبة موسم جني التمور، وبكل ما يتم على أرض الوادي الجديد من إنجازات، مؤكداً استمرار دعم وزارة التنمية المحلية ومساندتها لجميع الجهود التي تبذلها المحافظة وأجهزتها المحلية في هذا الصدد.

في السياق ذاته، شارك وزير التنمية المحلية مع وزيري التضامن الاجتماعي والزراعة في افتتاح

مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال زيارتهم لافتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أهمية المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة ٢٠ فدانا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ويضم أول بنك للبذور ومعملا لطفيل التريكوجراما ووحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة، بالاعتماد على نظم الري الحديث لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما قام الوزراء بتفقد المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية.

وقام القصير والزملوط واللواء هشام آمنة بتسليم شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لـ٢٠ مزارعا ومشروعات إنتاج داجني وحيواني وأعلاف لـ ٢٥ سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسرة.

وأوضح الزملـوط أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة نيفين القباج والسيد القصير بتفقد واحة الحرير ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

IMG-20221002-WA0026

IMG-20221002-WA0024

IMG-20221002-WA0025

IMG-20221002-WA0023

IMG-20221002-WA0021

IMG-20221002-WA0020

IMG-20221002-WA0022

IMG-20221002-WA0018