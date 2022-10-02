بدون كهربا.. تعرف على التشكيل الأقرب لقائمة الأهلي في رحلة تونس

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، علي القائمة التي سيغادر بها إلي تونس الخميس المقبل إستعداداً لمواجهة الإتحاد المنستيري في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر تدريباته يوم الخميس بملاعب النادي في مدينة نصر ثم يغادر إلي تونس مساء نفس اليوم برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ويضم القوام المبدئي لبعثة الأهلي العامري فاروق رئيساً وحسام غالي عضو مجلس الإدارة مرافقاً بجانب الجهاز الفني، واللاعبين: وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ورأفت خليل واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وزياد طارق ومجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد إنتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بأحد الفنادق خلف إستاد مختار التتش، ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات غداً الأثنين علي أن يتدرب حتي يوم الخميس بشكل يومي بإستاد مختار التتش.

ويركز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة علي تطبيق الخطة التي سيخوض بها مواجهة الإتحاد المنستيري خاصة بعد مشاهدة مباراتي الفريق امام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، واستقر كولر بنسبة كبيرة علي تشكيل مواجهة المباراة ولكنه لن يعلن عنه إلا قبل المباراة بيوم تحسباً لإصابة أي لاعب في الفترة المقبلة.