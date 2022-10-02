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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل السفر خارج البلاد.. الخطيب يجتمع مع كولر| تعرف على التفاصيل

صدى البلد

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، اجتماعًا صباح اليوم، الأحد، مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومساعده هارالد جامبيرلي، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.

جاء الاجتماع لحرص رئيس النادي الأهلي على ترتيب جميع الأمور قبل سفره في رحلة علاجية خارج البلاد، والاطمئنان على فترة إعداد الفريق والتجهيز للموسم القادم، وفي الوقت ذاته توفير جميع احتياجات الفريق الفنية والإدارية والطبية قبل خوض أولى المباريات في دوري الأبطال في ذهاب دور الـ 32 أمام الاتحاد المنستيري في تونس يوم 9 أكتوبر الجاري.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى بعض الأمور الخاصة بآلية العمل، والتي تهدف إلى دعم ومساندة الجهاز الفني ولاعبيه، ومساعدتهم على التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره في الموسم الجديد.

الأهلى محمود الخطيب قطاع الكرة مارسيل كولر هارالد جامبيرلي سيد عبد الحفيظ

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