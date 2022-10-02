على البحر.. شذى حسون تجذب أنظار محبيها بالأسود

نشرت المطربة العراقية شذى حسون صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شذى في الصور بملابس سوداء علي شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية في السعودية وعلقت قائلة: "صباح جدة الجميل".



يذكر أن شذى حسون طرحت أغنية "حبي وغرامي" من ألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العامي، وإخراج إيهاب الرافد.



وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذي حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.



شذى حسون مغنية عراقية اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" 2007.



ومن أشهر أغاني شذى حسون: "روح، عشاق، عليك اسأل، مزعلني، لو ألف مرة، الساعة، باع هوايا، أرض الحبايب، شو في بينك وبينا".