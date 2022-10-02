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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على البحر.. شذى حسون تجذب أنظار محبيها بالأسود

شذي حسون
شذي حسون

نشرت المطربة العراقية شذى حسون صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شذى في الصور بملابس سوداء علي شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية في السعودية وعلقت قائلة: "صباح جدة الجميل".


يذكر أن شذى حسون طرحت أغنية "حبي وغرامي" من ألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العامي، وإخراج إيهاب الرافد.


وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذي حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
 

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.


شذى حسون مغنية عراقية اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" 2007.


ومن أشهر أغاني شذى حسون: "روح، عشاق، عليك اسأل، مزعلني، لو ألف مرة، الساعة، باع هوايا، أرض الحبايب، شو في بينك وبينا".

 

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IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١١١٢١٢
شاطئ البحر شذى حسون عطلتها الصيفية العراقية شذى حسون فى السعودية اغنية حبي وغرامي

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