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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لـ فلامبو في دوري أبطال إفريقيا.. تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك اليوم

عبدالله جمعة وإمام
عبدالله جمعة وإمام عاشور

خاض عبدالله جمعة وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا برنامجا تأهيليا للثنائي،  استعدادا لمواجهة بطل بوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها  يوم 9 أكتوبر الجاري.

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