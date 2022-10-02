لاعبو الزمالك يؤديون فقرة التسديد على المرمى بفرمان من فيريرا

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين للتسديد على المرمى، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لخوض مباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة شهدت التركيز على التصويب من مناطق مختلفة بالملعب، وحرص جوسفالدو فيريرا على مشاركة جميع اللاعبين في التسديد على المرمى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .