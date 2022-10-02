تقسيمة قوية فى التدريبات الجماعية للزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.



وقام جوسفالدو فيريرا المدير الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة ، وحرص على منح الرباعي سيف الدين الجزيري وابراهميا نداي، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.