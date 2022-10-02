عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاحباب.. ليلى علوي برفقة الفخراني ولميس جابر في روما

ليلى علوي والفخراني
ليلى علوي والفخراني ولميس جابر

شاركت النجمة ليلى علوي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوى رفقة الفنان الكبير يحىي الفخراني  وزوجته الدكتورة لميس جابر، خلال حضورهما فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية بروما.

وعلقت ليلي علوي على الصورة قائلة "الاحباب"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور


 

يشار إلى أن أحدث  أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي. 

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل. 

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
 

IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٩٢٦١٢
IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٩٢٦١٢
الفنان القدير يحيي الفخراني الكاتبة لميس جابر ليلى علوي مهرجان الأمل الدولي بروما أعمال ليلى علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

ترشيحاتنا

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

طارق حامد وحجازي أساسيان.. التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والنصر بالدوري السعودي

لن يبقى دون رد.. الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام لعناصره في زهدان

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ