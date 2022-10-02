الاحباب.. ليلى علوي برفقة الفخراني ولميس جابر في روما

شاركت النجمة ليلى علوي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوى رفقة الفنان الكبير يحىي الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، خلال حضورهما فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية بروما.

وعلقت ليلي علوي على الصورة قائلة "الاحباب"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور





يشار إلى أن أحدث أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

