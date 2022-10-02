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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: 5 طرق لتواصل الطالب مع الكلية

عميد كلية السياسة
عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن كيفية تواصل الطالب مع الكلية فى حالة وجود أي مشكلة تواجهه.

قال محمود السعيد لـ صدى البلد، إن هناك طرق تواصل عديدة أمام الطالب للتواصل مع الكلية، أولهم مكتبه الخاص، فهو مفتوح طوال الوقت للاستماع للطلاب بالإضافة إلى الايميل الخاص بالكلية، ويمكن إرسال المشكلة من خلاله فتصل إلى وكلاء الكلية، كما يوجد أيضا صندوق للشكاوى فى مدخل الكلية يمكن للطلاب وضع مشكلته ويتم فتح الصندوق يوميا.

وأضاف، أنه يوجد أيضا صفحات فيسبوك الخاصة بالكلية ورقم واتساب، وعند النظر للشكوى يتم الرد عليها مباشرة.

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جامعة القاهرة تبدأ التسكين بالمدن الطلابية

على الجانب الأخر، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة في اليوم الثاني للعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، مشيرًا إلى أن كليات الجامعة استقبلت الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة والتعريف بالأنشطة المختلفة بالجامعة، حيث تستقبل الجامعة هذا العام نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.

وكان محمد الخشت، وجه عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما طالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

واستقبات كليات جامعة القاهرة استقبلت صباح اليوم الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادي، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كليات جامعة القاهرة عميد كلية السياسة و الاقتصاد الدكتور محمود السعيد كلية السياسة و الاقتصاد

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