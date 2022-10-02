فضل ونعمة.. رامي إمام يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

روَّج المخرج رامى إمام، لفيلمه الجديد "فضل ونعمة"، المقرر عرضه يوم 5 أكتوبر الجاري، بجميع دور العرض السينمائية.

ونشر رامي، صورًا له بجوار أفيش الفيلم، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا “أهم حاجة في العملية … السرية”.. إن شاء 3 أيام على عرض الفيلم في مصر والدول العربية وأمريكا وكندا .. soon in".



أبطال فيلم فضل ونعمة

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

أحداث فيلم فضل ونعمة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.