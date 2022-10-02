تحذير أمريكي بتدمير الجيش الروسي حال استخدم بوتين أسلحة نووية بأوكرانيا

حذر المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، الجنرال ديفيد بتريوس، من أن أمريكا وحلفائها سيدمرون القوات الروسية ومعداتهم في أوكرانيا، فضلا عن إغلاق أسطول موسكو بالبحر الأسود، إذا استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أي أسلحة نووية في الحرب الأوكرانية.

وقال الجنرال الأمريكي البارز إنه لم يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشأن رد واشنطن المحتملية على التصعيد النووي من قبل روسيا.

وأضاف في تصريحات لشبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، "سنرد من خلال الجهد الجماعي للناتو بشكل يقضي على أي قوة روسية تقليدية يمكن رؤيتها.ز وخاصة في ساحة المعركة بأوكرانيا وشبه جزيرة القرم".

ويأتي التحذير الأمريكي، بعد أيام من تهديدات روسية باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح بتريوس أنه إذا كانت روسيا لا تريد الدخول في تصعيد نووي "عليها أن تثبت أنه لا يمكن قبول هذا الفعل بأي شكل".

وأوضح أنه لا يزال من الممكن أن يزداد الأمر سوءا بالنسبة لبوتين وروسيا، لافتا إلى أنه حتى لو لجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في ساحة المعركة لن يغير الوضع على الإطلاق، مضيفا "علينا أن نأخذ التهديد على محمل الجد".

وكان زعيم الشيشان رمضان قديروف، دعا روسيا لاستخدام سلاح نووي منخفض القوة في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وبعد قديروف حليف الرئيس فلاديمير بوتين، زادت التكهنات بشأن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية.

وتمتلك موسكو أكبر ترسانة نووية في العالم، تضم أسلحة تكتيكية منخفضة القوة النووية، معدة للاستخدام ضد الجيوش المعادية.

وفي وقت سابق، حذر لمتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، من احتمالية أن "تستهدف الضربات النووية التكتيكية الروسية مواقع على طول الخطوط الأمامية حيث يوجد عدد كبير من الجنود والمعدات.. فضلا عن مراكز القيادة والبنية التحتية الحيوية".