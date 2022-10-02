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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في اليمن تفشل في التفاوض على تمديد الهدنة

اليمن
اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج ، إن الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون فشلوا في التفاوض على تمديد الهدنة التي استمرت ستة أشهر قبل أن تنتهي يوم الأحد ، لكن المفاوضات مستمرة.


وفي أبريل 2022 ، تم إعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من أطراف النزاع. في أوائل أغسطس ، اتفقت الأطراف المتحاربة على تمديد الهدنة لمدة شهرين ، حتى 2 أكتوبر ، للتفاوض على اتفاقية هدنة موسعة.

وقال البيان إن 'المبعوث الخاص للأمم المتحدة يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم ، لأن الهدنة الممتدة والموسعة ستوفر فوائد حاسمة إضافية للسكان'.
 

كما تعهد جروندبرج 'بمواصلة العمل مع الجانبين لمحاولة إيجاد حلول' ، وحث الأطراف المتحاربة على الامتناع عن الاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع.
 

وفي وقت سابق اليوم ، نفى الحوثيون تقارير إعلامية عن موافقتهم على تمديد الهدنة. ويصر المتمردون على أن الحكومة يجب أن تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية في شمال اليمن من عائدات بيع النفط والغاز المنتجين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. 

كما هددوا باستئناف قصف البنية التحتية النفطية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، اللتين تدعمان الحكومة اليمنية.

 

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